Opnieuw lang aanschuiven aan Brantano Zoersel: al 175 genummerde bonnetjes uitgedeeld in wachtrij emz

24 augustus 2020

12u53 1 Zoersel Aan de vestiging van schoenenwinkel Brantano in Zoersel was het maandagochtend Aan de vestiging van schoenenwinkel Brantano in Zoersel was het maandagochtend net als afgelopen zaterdag aanschuiven geblazen. Vlak voor de opening om 10 uur liep de wachtrij al op tot 100. Om alles in goede banen te leiden kregen de eerste 175 koopjesjagers alvast een genummerd bonnetje met een officiële stempel.

Ook op maandag houdt Brantano in kader van het faillissement van moederbedrijf FNG een uitverkoop. Op alle artikelen wordt een korting van 75 procent gegeven. Dat lokte opnieuw een hele hoop shoppers naar het filiaal in Zoersel. Net als zaterdagmiddag besloot het filiaal in Zoersel met genummerde bonnetjes in de wachtrij te werken. Nog voor de vestiging haar deuren opende, hadden al 175 shoppers een bonnetje gekregen. “Dat creëert rust in de wachtrij. Dankzij dat systeem hebben we zaterdag ook geen politie-interventie gehad. Mensen hoeven niet nodeloos aan te schuiven en kunnen ook later als het hun beurt is met het bonnetje terugkomen. Op deze manier willen we een wachtrij van 300 man vermijden.”

Beurt afwachten

Omstreeks 10 uur staat er zeker honderd man in de rij. Papieren aan de muur geven de geschatte wachttijd aan. Achteraan in de rij staat daarop te lezen ‘verwachte wachttijd vanaf hier: 3 uur. Wij vragen u op een later tijdstip terug te komen’. Toch staan daarachter nog klanten. Zo ook Griet (27) uit Hoogstraten. “Ik weet niet of het effectief zo lang zal duren. Of ik hier zo lang wil staan? Ik zie nog wel”, zegt ze.

De Zandhovense Kim Van Beirendonck (43) zal iets sneller de Brantano binnen geraken. Gezeten op een handdoek wacht ze rustig haar beurt af. Met haar bonnetje 59 mag ze bij de tweede lichting binnen. “Ik ben hier van 10 voor 8. Zaterdag ben ik hier ook om kwart na 9 komen kijken, maar toen was het te druk. Ook om 14 uur hebben we hier een half uur gewacht, maar zijn we weggegaan.”

50 shoppers tegelijk

Om 10 uur gaan de deuren open. Waar er zaterdag 40 klanten tegelijk binnen mochten, is dat maandag 50. Vooraleer de eerste koopjesjagers binnengaan, krijgen ze nog een briefing. De winkelverantwoordelijke roept op tot een rustige sfeer. “Hou anderhalve meter afstand en laat de winkel deftig achter voor de volgende klanten”, vraagt ze. De shoppers met een bonnetje van 1 tot 50 mogen binnen. “Na een half uur worden die naar de kassa begeleid. Dan is het aan de volgende klanten”, licht ze toe.