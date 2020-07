Opnieuw frisse cocktails in hartje Zoersel: zomerbar het Zand heropent emz

03 juli 2020

17u15 1 Zoersel Vlak bij de kerktoren in Zoersel zijn fans van cocktails, wijntjes en pintjes sinds woensdag bij het Zand aan het juiste adres. Voor het tweede jaar op rij openen Ilse Goossens (47) en Philippe Nauwelaers (48) deze zomerbar in de Zandstraat. Door de coronacrisis hebben de twee zaakvoerders wel heel wat feesten in hun zaal afgelast zien worden. “Spijtig, maar niks aan te doen”, reageert Ilse.

Op de tweede avond sinds de heropening verliep het nog rustig bij het Zand. Qua setting is er niet veel veranderd. Het blijft even gezellig als vorig jaar. “Blijkbaar waren we al vrij ‘coronaproof’. We hebben slechts twee tafeltjes van het terras moeten verwijderen. Als het nodig is, kunnen we nog verder uitbreiden in de tuin”, klinkt het.

Wijntje van de week

De troeven van het Zand blijven de huisgemaakte sangria met vers fruit, de mojito en Hugo. Nieuw in het aanbod is de sangria spumante op basis van cava en verse sangria. “Ik proefde de sangria spumante dit jaar in Lissabon en moest die echt op de kaart hebben”, lacht Ilse. Ook werkt het Zand deze zomer voor het eerst samen met wijnboetiek Vinotaire uit Zandhoven. De samenwerking zorgt iedere week voor een andere wijn als suggestie. Voor de kleine honger biedt de zomerbar een portie kaas of salami, portie koud gemengd, portie warm gemend of een croque. En voor de kinderen een ijsje.

Normaal gezien gingen er in de feestzaal deze zomer toch ook een vijftal trouwfeesten door. Die werden afgezegd. Communiefeesten en lentefeesten werden verzet naar volgend jaar. Voor de zomer staan er slechts twee feesten op de agenda. “De maximale capaciteit is ook maar beperkt tot vijftig man. Walking dinners hier zijn meestal met 80 of 90 man. Babyborrels zelfs met 150. Dat gaat nu allemaal niet.” Ilse hoopt dan ook dat de zomerbar wel een succes wordt. “Volgende week wordt het beter weer, dan zal er wel meer volk komen”, lacht ze.

Zomerbar het Zand bevindt zich op Zandstraat nummer 11 in Zoersel en is van woensdag tot zondag geopend. Openingsuren zijn op woensdag, donderdag en zondag van 14 tot 23 uur, op vrijdag en zaterdag van 14 tot 24 uur.