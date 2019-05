Opnames gemeenteraad voortaan te beluisteren via gemeentelijke website Toon Verheijen

28 mei 2019

20u58 0 Zoersel De geluidsopnames die gemaakt worden van de gemeenteraad zullen binnenkort ook via de website van de gemeente beluisterd kunnen worden. Oppositiepartij h-EERLIJK Zoersel schrijft die ‘overwinning’ op haar conto. “Ideaal want de inwoners kunnen dan vanuit hun zetel luisteren naar de agendapunten die ze zelf willen”, zegt Tom Sleeuwaert.

h-EERLIJK Zoersel plaatste in januari al het punt op de agenda om de gemeenteraden uit te zenden en de opnames beschikbaar te stellen via de website, maar het voorstel werd toen nog wel weggestemd. “De reden was toen dat het misschien zou opgenomen worden in het huishoudelijk reglement dat nog opgesteld moest worden”, zegt Tom Sleeuwaert. “Op de gemeenteraad van mei stond het nieuwe huishoudelijke reglement geagendeerd en we waren zeer blij dat het ter beschikking stellen van de geluidsopnames op www.zoersel.be er nu in opgenomen is.”

Volgens de oppositiepartij zijn er nog een hele reeks punten mee opgenomen in het huishoudelijk reglement. “Zo worden agendapunten van de oppositie vanaf nu vooraan op de agenda geplaatst. Deze gentlemen’s agreement die bestond in het verleden en bij de start van deze legislatuur met de voeten werd getreden door de nieuwe meerderheid staat nu zwart op wit in het huishoudelijk reglement”, zegt Sleeuwaert. “Ook verzoekschriften en voorstellen van burgers zullen vanaf nu vooraan op de agenda van de gemeenteraad geplaatst worden om te vermijden dat de burgers de volledige raadszitting moeten volgen voor hun punt behandeld wordt. Vanaf nu zal er ook in de elektronische nieuwsbrief van de gemeente worden verwezen naar de agenda van de gemeenteraad zodat burgers weten wat er op de eerstvolgende gemeenteraad besproken zal worden. h-EERLIJK ZOERSEL is blij dat in een constructief overleg, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, het huishoudelijk reglement fundamenteel verbeterd is.”

