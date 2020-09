Openluchtrommelmarkt aan gemeentehuis emz

17 september 2020

16u40 2 Zoersel Rocky Events organiseert op zondag 27 september een grote openluchtrommelmarkt aan het plein van het gemeentehuis in Sint-Antonius Zoersel. Het evenement gebeurt met respect voor de coronamaatregelen.

Goed nieuws voor de liefhebbers van brocante en tweedehandsspulletjes. Op zondag 27 september kun je van 10 tot 17 uur op het plein en de parking aan het gemeentehuis op de Handelslei 167 in Sint-Antonius snuisteren aan verschillende kraampjes op de grote openluchtrommelmarkt. De ideale gelegenheid om allerlei vintage materiaal op de kop te tikken.

Bij het evenement gelden de coronamaatregelen. Een mondmasker dragen is verplicht en bezoekers moeten anderhalve meter afstand houden. De organisatie voorziet één in- en uitgang: er is eenrichtingsverkeer van kracht. De organisatie zorgt voor handontsmettingsgel aan de inkom. Standhouders moeten verplicht handontsmettingsgel voorzien voor zichzelf en hun klanten.

Meer info op 0472/83.55.09 of via rockyevents@hotmail.com.