Open Vld haalt slag thuis in dossier Bremlaan Toon Verheijen

09 september 2019

11u56 0 Zoersel Het plan voor het wegentracé in de verkaveling Bremlaan is aangepast en goedgekeurd. Dat tot grote tevredenheid van huidige meerderheidspartij Open VLD dat in de gemeenteraad van november 2018 nog een voorstel had ingediend om het aan te passen.

Open Vld was eind vorig jaar de enige fractie die tegen stemde bij de goedkeuring van een wegentracé met bijkomende insteekweg. In dit plan waren er ook 19 percelen ingetekend in plaats van 12 percelen in het nieuwe plan. De partij had vorig jaar zijn bedenkingen. “Onze fractie is het eens met de verkaveling zoals voorzien in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en had geen probleem met het wegtracé van de Bremlaan richting Krekelenberg en de aanleg van de riolering", zeggen Olivier Rul en Walter Van Hofstraeten. “De nieuwe insteekweg vormde voor ons wel want er stonden 19 percelen ingetekend die via deze weg ontsloten zouden worden en dat is te veel. Wij hebben destijds het schepencollege opgeroepen op om de verkavelaar ertoe aan te zetten een nieuwe en meer aangepaste invulling uit te werken”. Open VLD haalde uiteindelijk haar slag thuis. Olivier Rul zit als Open Vld-er in het schepencollege.