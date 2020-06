Opbouw speelzone Dwergenbos gaat laatste fase in: vanaf 1 juli ravotten in buizen en op bergen emz

26 juni 2020

19u29 0 Zoersel Het is bijna zover. Vanaf woensdag 1 juli kunnen kinderen komen ravotten in het nieuwe Dwergenbos bij de Gestelsebaan in Sint-Antonius Zoersel. In de natuurspeelzone zorgen speelbergen, rioolbuizen, een waterpoel, boomstammen en stapstronken voor heel wat pret.

In december 2019 kondigde de gemeente Zoersel aan dat er een nieuw stukje speelnatuur in de maak was. Het Kempens landschap kreeg een stuk grond in handen langs de Gestelsebaan. Het beheer daarvan is in handen van de gemeente. In de eerste fase werd een speelzone aangelegd. Die is binnenkort toegankelijk voor kinderen en jongeren om zich uit te leven.

De plek biedt heel wat mogelijkheden tot amusement. De rioolbuizen bedekt met grond bieden de leukste plekjes om je te verstoppen. De uitgegraven grond werd omgevormd tot een heuse speelberg. Een uitgegraven poel zal in de zomer een aangename verfrissing zijn. Boomstammen en stapstronken vormen een avontuurlijk parcours. Wilgentakjes en sjorhout doen dienst als knutselhout en inspiratie voor allerhande creaties. Later zorgt de gemeente nog voor klimbomen.

Dat is slechts de invulling van één van de vier zones waar het stuk grond uit bestaat. De andere drie moeten nog aangeplant worden. Het gaat om een groot speelbos (zone B). De bebossing daarvan is voorzien dit najaar en het voorjaar van 2021. Vervolgens zal het tien à vijftien jaar afgeschermd worden met een omheining om het bos de nodige groeikansen te geven. Een kleiner speelbos (zone C) komt er eveneens. Een andere zone (zone D) zal dan weer dienst doen als bloemenweide. Die wordt in 2023 bebost.