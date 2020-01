Ook Malle en Zoersel hekelen betalende stationsparking Noorderkempen: “Met bus ben ik een uur trager” emz

24 januari 2020

16u10 3 Zoersel Afgelopen woensdag raakte bekend dat de NMBS de parking aan het treinstation Noorderkempen in Brecht vanaf de zomer betalend zal maken. Die beslissing valt ook in naburige gemeentes Zoersel en Malle in slechte aarde. Vooral voor de inwoners die naar Brussel pendelen, is dit een bittere pil.

Voorlopig lijkt de NMBS voet bij stuk te houden om de parking van het station Noorderkempen betalend te maken. Ook heel wat Zoerselaars maken gebruik van het treinstation om naar Antwerpen of rechtstreeks naar Brussel te reizen. Het gemeentebestuur gaf op vraag van CD&V Zoersel en met goedkeuring van de hele gemeenteraad een krachtig signaal om de maatregel terug te trekken. “Ondertussen hebben we een brief naar de NMBS én naar de Ombudsdienst voor de Treinreizigers gestuurd om ons beklag te doen. Dat de parking betalend zou worden, zal weer meer mensen naar hun auto doen grijpen”, zegt schepen voor Mobiliteit Marc De Cordt (Groen).

Brussel

Vooral de Zoerselaars die richting Brussel reizen, maken gebruik van het treinstation in Brecht. Van daaruit hebben ze een rechtstreekse verbinding naar Brussel, wat voor velen een stuk comfortabeler is dan met de bus over Antwerpen-Centraal naar Brussel te gaan.

“De dichtstbijzijnde opstap voor de bus bevindt zich zeer ver van mij thuis. Bovendien kan je niet echt op de bus vertrouwen”, zegt Bart Velleman (53) uit Zoersel, die ongeveer vier keer per week voor zijn werk in Brecht de trein neemt naar Brussel.

Ook voor Julie Roothooft (35) uit deelgemeente Sint-Antonius, die twee keer per week richting Brussel treint, biedt de trein veel voordelen. “In Brecht heb ik een rechtstreekse verbinding. Zo spaar ik ’s avonds een uur uit. Verder vermijd ik dat ik tijdens de donkere winterperiode in Antwerpen op de bus moet staan wachten”, zegt ze.

Domper

Zowel voor Bart als voor Julie is het dan ook een domper dat de parking betalend wordt. “Dat is toch klantonvriendelijk? De Carrefour maakt zijn parking toch ook niet betalend?”, licht Bart toe. “Enigszins kan ik er begrip voor opbrengen, omdat de parking problematisch druk is. Toch is de maatregel bijzonder jammer, omdat de treinreiziger naar mijn mening al genoeg betaalt”, zucht Julie.

Door het grote succes van het station Noorderkempen, zijn aankomende chauffeurs immers vaak genoodzaakt hun auto in het wilde weg te parkeren. Bart en Julie proberen dat te vermijden door zo veel mogelijk met de fiets te gaan, al is de tocht meer dan tien kilometer lang. “Maar bij mist of regen is het echt wel veiliger met de auto”, licht Bart toe.

Protest aantekenen

Niet alleen de Zoerselaars, maar ook heel wat Mallenaren pendelen via Noorderkempen met de trein naar Antwerpen, Mechelen of Brussel. In Malle rijdt wel om het uur de buslijn 440 richting Brecht. “Maar wie al veel overstappen moet doen, riskeert het liever niet om ook nog eens op de bus te moeten wachten”, zegt schepen voor Mobiliteit Sanne Van Looy (N-VA).

Volgens hebben vele treinreizigers ook geen busverbinding als alternatief. Daarom betreurt ook de gemeente Malle de beslissing van de NMBS. “In de vervoerregio Antwerpen denken we samen na hoe we meer mensen uit de auto en in de trein krijgen. De plannen van de NBMS staan daar haaks op. We zullen als gemeente onze grieven voorleggen en contact opnemen met de omliggende gemeenten om verdere actie te ondernemen”, zegt schepen voor Mobiliteit Sanne Van Looy (N-VA).