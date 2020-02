Ook gemeente Zoersel geeft groen licht om knip in Oudebaan permanent te maken emz

26 februari 2020

18u14 1 Zoersel De Zoerselse gemeenteraad heeft beslist de knip in de Oudebaan op de grens van Zoersel en Schilde definitief te maken. Op die manier volgt ze het besluit van de gemeente Schilde. Het bestuursorgaan beargumenteerde haar besluit op basis van de resultaten uit een rondvraag bij de plaatselijke bewoners over de proefopstelling. Daaruit kwamen 35 positieve en 2 negatieve reacties voort.

De voorbije jaren kreeg de gemeente Zoersel verschillende klachten over het toenemende sluipverkeer in de Oudebaan en Felix Wyterslaan van meerdere bewoners en zwakke weggebruikers. Daarom voerde het gemeentebestuur van Zoersel in 2018 in samenwerking met het gemeentebestuur van Schilde een grondige analyse uit van de verkeersproblematiek. Op basis van verkeerstellingen en snelheidsmetingen werden de vermoedens over het sluipverkeer bevestigd.

Overwegend positief

Begin 2019 voerde de twee gemeentes een proefopstelling uit, waarbij een knip werd uitgevoerd in de Oudebaan. Die werd aan de hand van een enquête bij de inwoners van de woonstraat werd aan het einde van 2019 geëvalueerd. In Zoersel had dat 35 positieve en 2 negatieve reacties als resultaat, in Schilde 8 positieve en 1 negatieve. Het gemeentebestuur van Schilde gaf in de gemeenteraad van januari al groen licht om de knip permanent te maken. De Zoerselse meerderheidspartijen keurden dan weer in de gemeenteraad van februari het aanvullend politiereglement goed, waardoor de knip in de Oudebaan een permanent karakter krijgt.

Meer over Schilde

politiek

Zoersel

Oudebaan