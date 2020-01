Onveilige verkeersdrukte in Graffendonk emz

04 januari 2020

14u19 0 Zoersel De gemeente Zoersel waarschuwt voor een verhoogde verkeersdrukte in de Graffendonk. Door de werken in de Herentalsebaan en de Biekorfstraat, rijdt het verkeer van en naar het containerpark via de Graffendonk. Dat heeft onveilige situaties tot gevolg.

Sinds mei 2019 laat de gemeente rioleringswerken uitvoeren in de Biekorfstraat en de Herentalsebaan. Daardoor zijn vele voertuigen genoodzaakt via de Graffendonk het containerpark te bereiken, wat zorgt voor verhoogde verkeersdrukte in de omgeving van het containerpark. Dat kan soms leiden tot onveilige situaties, wegens de beperkte breedte van de rijbaan. De gemeente wijst zijn inwoners erop dat ze ook in andere recyclageparken van Igean zone Noord in naburige dorpen als Brecht of Schilde terecht kan.