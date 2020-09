Ontdek getransformeerde werkelijkheid in lokale kunst: Chris Martens exposeert in cultuurhuis de Bijl emz

30 september 2020

21u08 0 Zoersel Liefhebbers van lokale kunst moeten tussen 3 en 25 oktober op zaterdag of zondag zeker een kijkje gaan nemen in cultuurhuis de Bijl in Zoersel. Daar stelt de Zoerselse kunstenares Chris Martens haar werken tentoon met de expositie ‘Transformaties’.

Martens vertrekt vanuit beelden van mensen, landschappen, gebouwen, constructies en gebeurtenissen. Ze verwerkt dat beeld innerlijk. Vervolgens geeft ze daar haar getransformeerde werkelijkheid van weer. Dat gebeurt meestal in een proces over meerdere doeken. In het verwerkingsproces komt ze tot de essentie van wat haar raakte. Soms is dat herkenbaar, dan weer uitgepuurd. De materialen die ze daarbij gebruikt zijn divers: van acryl en houtskool tot pastel en wasco. Ook de manier waarop is uiteenlopend. Dat kan in dikke lagen, transparant of gelaagd zijn.

De tentoonstelling ‘Transformaties’ is van zaterdag 3 oktober tot zondag 25 oktober iedere zaterdag en zondag te bezichtigen. Op zaterdag is dat van half 2 tot 6, op zondag van 11 tot 6. De expositie vindt plaats in cultuurhuis de Bijl op Dorp 1 in Zoersel. De toegang is gratis, reserveren is niet nodig. Een mondmasker dragen is wel verplicht.