Ongeval met vrachtwagen op E34 in Zoersel: slechts één rijstrook vrij, lange file richting Antwerpen SVM

04 december 2019

08u32

Bron: Belga 0 Zoersel De E34 is deze ochtend ter hoogte van Zoersel even volledig versperd geraakt richting Antwerpen door een ongeval met een personenwagen en een vrachtwagen. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Sinds 7.30 uur is er één rijstrook vrij, maar er staat wel nog een lange file.

Door de aanrijding kwamen heel wat brokstukken op de weg te liggen en lekte er brandstof op de rijbaan. Intussen is de takeling van de betrokken voertuigen wel aan de gang. Het Verkeerscentrum raadt aan om over een langere afstand vanuit Nederland naar Antwerpen voor de E19 via Breda te kiezen.