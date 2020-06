Ondanks maatregelen blijven sluipverkeer en overdreven snelheid dagelijkse kost op Liefkenshoek emz

12 juni 2020

14u57 0 Zoersel De gemeente Zoersel besloot eind april na verschillende metingen en tellingen verkeersmaatregelen in te voeren op Liefkenshoek en Watermolen in Halle-Zoersel. Eenrichtingsstraten, paaltjes en verkeersdrempels moeten de verkeersveiligheid verhogen en sluipverkeer verminderen. Desondanks worden er nog steeds overtredingen vastgesteld.

In het verleden waren er herhaaldelijk klachten over sluipverkeer en overdreven snelheid. Nadat de gemeente dat onderzocht had, besloot het bestuur in te grijpen. De verkeerssituatie werd grondig gewijzigd. Liefkenshoek werd tussen het kruispunt met Driesheide en het kruispunt met Watermolen-Sniederspad enkel toegankelijk vanuit Driesheide.

Ook de Watermolen werd een eenrichtingsstraat met als unieke richting die naar Driesheide. Ter hoogte van het kruispunt met de Liefkenshoek is de Pannenhuisstraat door wegneembare paaltjes afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van haar bewoners. De drie straten blijven wel toegankelijk in beide richtingen voor voetgangers, fietsers en speed pedelecs.

Snelheid aanpassen

De maatregelen blijken echter niet veel uit te halen in strijd tegen sluipverkeer en overdreven snelheid. Daarom vraagt de gemeente dat de bestuurders hun snelheid aanpassen en zo rekening houden met de vernieuwde verkeerssituatie.