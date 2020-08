Ondanks beroepsprocedure begint gemeente Zoersel dit jaar nog te bouwen aan dorpszaal in Halle emz

21 augustus 2020

21u43 0 Zoersel De gemeente Zoersel wil dit jaar nog van start gaan met de bouw van de nieuwe dorpszaal in de pastorijtuin van deelgemeente Halle. Hoewel er nog een beroepsprocedure van burgerbeweging OverHal vzw tegen het project loopt bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, wil de gemeente geen tijd verliezen. “De renovatie en bouw van de zaal nóg langer uitstellen, zou problematisch zijn voor enkele andere projecten in Halle-Dorp”, aldus burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA).

Op 21 november 2019 kreeg de gemeente Zoersel een omgevingsvergunning voor de verbouwing van de pastorij in Halle en de bouw van een nieuwe dorpszaal. Na eerder al meermaals protest aan te tekenen, trok OverHal vzw in januari naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om een nietigverklaring van de vergunning alsook een schorsing van het project te vragen. Wat de schorsing betreft ving het actiecomité bot: op 7 juli verwierp de Raad het verzoek als onontvankelijk.

Naar aanleiding van die uitspraak besliste het schepencollege het startschot te geven voor de voorbereiding van de bouwwerken. Hoewel de vernietigingsprocedure van de vergunning nog loopt, hoeft de gemeente dat vonnis niet af te wachten: ze beschikt immers over een uitvoerbare, niet-geschorste omgevingsvergunning. Het bestuur neemt zo wel een berekend risico. Maar de behandeling van het beroep kan nog enkele maanden of zelfs jaren aanslepen.

Langetermijnvisie

En zo lang wil de gemeente niet meer wachten. Het zou namelijk een aantal andere projecten binnen de ruimere PPS (project van publiek-private samenwerking) van Halle-Dorp hypothekeren. “Zo hangt de start van de bouw van de nieuwe woningen aan de Lindedreef bijvoorbeeld samen met de komst van de nieuwe dorpszaal. We hebben steeds beloofd dat de huidige parochiezaal Sint-Maarten behouden blijft tot de nieuwe zaal er is. Maar zolang we geen nieuwe zaal hebben, kan de parochiezaal geen plaats maken voor nieuwe woningen. Bovendien kadert het project aan de Lindedreef in het sociaal bindend objectief, waarbij we tegen 2025 een verplicht aantal bijkomende sociale huurwoningen moeten realiseren. Een zeer ingewikkelde vicieuze cirkel dus. Ten slotte beloven we de Hallenaren al sinds 2012 een mooie nieuwe dorpszaal. Die belofte willen we door het dossier voort te zetten dan ook nakomen”, vertelt burgemeester Verstreken.

Op die manier maakt de dorpszaal deel uit van de langetermijnvisie voor Halle-Dorp, die de gemeente in 2010 begon uit te werken. Daarbij werd gestreefd naar een zo doordacht mogelijk project. “We stelden een multidisciplinaire werkgroep samen, bestaande uit politici van alle toen verkozen partijen, ambtenaren en externe specialisten. Al bij de gunningsopdracht werden kandidaten gevraagd om zeer specifieke en onderbouwde keuzes te maken, zoals bijvoorbeeld de locatie van de nieuwe dorpszaal. Heel wat locaties werden daarbij onderzocht, ook Villa Markey en KFC Halle. De werkgroep adviseerde unaniem de keuze van het bouwteam, die opteerde voor de dorpszaal naast de oude pastorij”, vertelt schepen Koen Paredaens.

Toegevoegde waarde

Achter die keuze staat het bestuur nog steeds, ook al lanceerde CD&V eind juli nog KFC Halle als het ‘witte konijn’ voor de dorpszaal. “Een dorpszaal in de tuin van de pastorij is echt toegevoegde waarde voor Halle; het komt de gemeenschap ten goede. De tuin wordt immers opengesteld voor al wie ervan wil genieten en de pastorij wordt meteen mee gerenoveerd”, aldus Verstreken.

De gemeente benadrukt ook dat ze rekening hield met de Hallenaren. “We hielden de vinger aan de pols. Al gauw bleek de nood aan een mobiliteitsstudie zeer hoog. Die lieten we uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf. Met de resultaten werd maximaal rekening gehouden in het aangepaste ontwerp. Daarenboven legden we voor het project van de dorpszaal zelf ons oor te luisteren bij de gebruikers van de zaal en het parochieteam”, zegt Paredaens.

Het Zoersels bestuur hoopt de dorpszaal in een goede verstandhouding met het parochieteam spoedig tot stand te brengen. Het startschot voor de voorbereiding van de bouwwerken is alvast gegeven. “De eerste spadesteek voor het einde van het jaar zou toch nog een mooie afsluiter zijn van dit vreemde coronajaar”, besluit de burgemeester.