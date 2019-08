Oldtimertreffen in de sfeer van de Belle Epoque Toon Verheijen

19 augustus 2019

22u02 0 Zoersel Liefhebbers van oldtimers die ook nog eens houden van de sfeer van de ‘Belle Epoque’ schrijven best zondag 25 augustus in hun agenda. Park Hallehof is dan het decor voor het derde oldtimertreffen van Lions Club Minerva, de kleinste maar naar eigen zeggen fijnste Lions Club van België. Naast de oldtimers komt onder meer Studio Belle Epoque het gebeuren opluisteren. De opbrengst gaat integraal naar het goede doel Scabazoe en Huize Walden.

Lions Club Minerva startte drie jaar geleden voor de eerste keer met het organiseren van een oldtimertreffen. In de eerste plaats niet voor eigen plezier, maar vooral om centen in te zamelen voor het goede doel. Ook dit jaar blijven ze dat doel trouw. “We starten in het park Hallehof en rijden dan naar Gestel waar het domein met het kasteel speciaal voor ons wordt opengesteld”, vertellen Tom Mintjens en Oswald Vansintejan. “Daarna trekken we naar Lichtaart voor een tussenstop en dan naar Huize Walden, een van onze goede doelen, waar we ook even halthouden. We vertrekken rond 10 uur en zijn normaal ergens in de vroege namiddag terug in Halle. Iedereen is dan welkom om de wagens te komen bewonderen.”

Ford T

Een van de publiekstrekkers zal de Ford model T uit 1913 zijn van Pieter D’Hondt en zijn echtgenote uit Schilde. “We hebben de wagen een drietal jaren geleden gekocht. Hij had in de jaren ’80 al eens een restauratie gehad, maar we hebben hem daarna nog iets verder opgeknapt. Toen we hoorden van dit evenement, hebben we ons meteen kandidaat gesteld om deel te nemen. Niet alleen dat oldtimergebeuren, maar vooral ook de sfeer rond de Belle Epoque. Beiden zijn een passie van mijn vrouw en ik.” De Ford Model T was de eerste wagen die aan de lopende band werd geproduceerd en alles samen werden er niet minder dan vijftien miljoen exemplaren gebouwd. In 1999 werd de wagen nog uitgeroepen tot wagen van de eeuw.

Belle époque

Naast het oldtimergebeuren, heeft de organisatie de medewerking gekregen van heel wat andere instanties. “Het is mooi om iets voor het goede doel te doen en meteen vanuit allerlei hoeken steun te krijgen”, zegt Ivo Pauwels van Lions Minerva. “Zo komt ‘The Original The Wingmen Antwerp vzw’ met hun motoren langs om andersvaliden en kinderen een rondritje te maten maken. En we hebben Studio Belle Epoque die ervoor zullen zorgen dat er heel wat mensen rondlopen in authentieke klederdracht uit die tijd. We organiseren ook een picknick waar iedereen aan kan deelnemen. Als je nog spullen of kledij hebt uit die tijd, doe ze dan zeker aan. We hebben ook een fotograaf kunnen strikken die met materiaal uit de Belle Epoque foto’s komt nemen. Je kan er dan ook een familieportret laten maken alsof je even wordt teruggeflitst in de tijd.” Verder is er ook nog een historische kleding- en juwelenmarkt.

Meer info en inschrijven kan via http://www.lions-minerva.be.