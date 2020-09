Offerblok kapelletje nabij Zoerselhof opengebroken emz

14 september 2020

21u06 1 Zoersel De offerblok van de ‘Kapel Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Rozenkrans’ op de Achterste Hoeven in Zoersel is opengebroken en leeggeroofd. Dat stelde CD&V-gemeenteraadslid Katrien Schryvers zondag vast.

Boven de offerblok staat op een houten bordje te lezen ‘voor onderhoud van de kapel en voor de missionarissen’. Wandelaars en fietsers op tocht in de buurt van het kasteel Zoerselhof en Zoerselbos kunnen in de bus een gift doen. Een aantal brandende kaarsjes wijzen erop dat er toch wel wat passage is aan de kapel, waarvan de huidige vorm stamt uit 1960.

Verontwaardiging

Al hebben niet alle passanten even goede bedoelingen. CD&V-gemeenteraadslid Katrien Schryvers trof bij een bezoekje aan de kapel tijdens een zondagse wandeling een opengebroken offerblok vast. Een dief ging met de inhoud aan de haal. Verontwaardigd postte Schryvers daarover een bericht op sociale media. Op de diefstal kwamen heel wat misnoegde reacties.