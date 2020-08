Nina (20) begeleidt vrijwillig Dominicaanse kinderen in zomerschool aan huis: “Taalstimulatie is belangrijk” emz

14 augustus 2020

18u30 0 Zoersel Om een leerachterstand als gevolg van de coronacrisis te vermijden, organiseert de gemeente en OCMW Zoersel in samenwerking met DOMO Voorkempen een zomerschool aan huis. Studente Nina Eeckman (20) uit Zandhoven begeleidt als vrijwillige lesgeefster drie Dominicaanse leerlingen bij hen thuis in Halle-Zoersel. “Kinderen mogen niet de dupe zijn van heel deze situatie”, zegt ze.

Lekker uitslapen, spelen of een fietstochtje maken zit er voor de drie kinderen van het samengesteld gezin niet in deze voormiddag. Met z’n drieën zitten ze ijverig achter de boeken op het terras. De zesjarige jongen gaat naar het eerste leerjaar. Het ene veertienjarige meisje, die haar lagere school in de Dominicaanse Republiek uitdeed, stapt van een Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) over naar het derde middelbaar BSO voeding-verzorging. De andere jongedame van veertien gaat van ASO naar het tweede middelbaar KSO.

Nederlands bijspijkeren

Om die overgang vlot te laten verlopen, krijgen ze sinds begin augustus hulp van vrijwilligster Nina. De bachelorstudente communicatiewetenschappen staat de kinderen vol enthousiasme bij. “Omdat ik geen herexamens heb en mijn job in het water is gevallen, wilde ik mezelf nuttig maken. Het is niet de bedoeling dat ik de pedagoog uithang, maar ik leg het wel graag uit. Er komt veel communicatie bij kijken, dus in dat opzicht is het wel een geknipte taak voor mij. Veel geduld hebben is wel nodig”, zegt ze.

Het jongetje heeft van kindsbeen af Nederlands geleerd op school, maar thuis spreekt hij Spaans met een beetje Nederlands. Daarom voorziet Nina taaloefeningen: aan de hand van een boekje letters lezen en schrijven. En die inoefenen. “Taalstimulatie is belangrijk”, zegt de vrijwilligster. Voor het 14-jarig meisje dat in BSO zal instromen, is naast wiskunde Nederlands een groot aandachtspunt. “Volgend jaar zal ze alle lessen in het Nederlands krijgen. Ik probeer haar aan te moedigen door haar zinnen te laten schrijven”, vertelt de lesgeefster.

Het andere meisje concentreert zich op wiskundige breuken. Ze heeft vier vakantietaken. “Door de coronacrisis heeft ze het voordeel van de twijfel gekregen om naar het volgend jaar te gaan. Het doel is om die vakantietaken wel af te krijgen om een teken te geven dat ze ervoor wil werken. Eigenlijk heeft ze net als iedere 14-jarige opvolging nodig”, aldus Nina.

Aangename kinderen

Na de voormiddag begeleid leren en studeren, geeft Nina nog wat huiswerk. Dat overlopen ze op de volgende bijeenkomst. “Ik kom niet elke dag, maar een paar keer per week. Want het moet ook voor de kinderen leuk blijven. Dan weten ze dat er een einde aan komt. Maar het zijn aangename kinderen. Ze luisteren naar wat ik zeg”, lacht Nina.