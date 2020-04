Nieuwe straatnaam Tuimelaar brengt hulde aan rijke biergeschiedenis emz

17 april 2020

11u15 0 Zoersel Op de virtuele gemeenteraad van aanstaande dinsdag zal de Zoerselse gemeenteraad een naam toekennen aan de nieuwe straat die uitkomt op de Kattenberg in Halle-Zoersel. Momenteel ligt ‘Tuimelaar’ op tafel. Dat verwijst naar het bier de ‘Halse Tuimelaar’ en de ruimere biergeschiedenis in de buurt.

Door een bouwproject van twaalf woningen aan de Kattenberg ontstaat daar een nieuwe ‘insteekweg’. Voor die straat moet een naam gekozen worden. De Heemkundige Kring en de inwoners van Halle kozen ‘Pastoor Jozef Busstraat’, ‘Muizenheuvel’ en ‘Tuimelaarstraat’ als kanshebbers. De cultuurraad adviseerde na de vergadering van 19 december 2019 aan de gemeenteraad om te kiezen voor ‘Tuimelaarstraat’. Daarop suggereerde Erfgoed Halle het achtervoegsel ‘straat’ weg te laten, aangezien andere straatnamen in de buurt als ‘Kattenberg’, ‘Ronkaardweg’ of ‘Ketelheide’ geen toevoegsel ‘-straat’ hebben. Op die manier kwam men tot ‘Tuimelaar’. Die naam moet de gemeenteraad aanstaande dinsdag nog effectief goedkeuren.

Den Dronkaard

De straatnaam ‘Tuimelaar’ is een hulde aan de rijke biergeschiedenis in de buurt. Het verwijst naar de voormalige naam van de wijk: de betrokken percelen in de straat staan in het kadaster ingeschreven als ‘Den Dronkaard’. Die naam droeg ook het vroegere café van Van Looveren aan de huidige Cassbike in Halle-Dorp. De toenmalige pastoor zorgde ervoor dat de naam omgetoverd werd naar ‘De Ronckaert’. “Op de plaats van het café was ook een brouwerij. De waterput is nog aanwezig in de tuin van Cassbike.”

Daarnaast is de straatnaam een duidelijke knipoog naar de ‘Halse Tuimelaar’. “Dat bier werd gebrouwen aan de brouwerij van Peeters. Dat is de brouwerij van Sint-Martinus, waar nu de kiosk op het Dorpsplein staat. Dat is ook niet ver uit de buurt van de straat.”