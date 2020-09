Nieuwe rioleringen in wijk Meerheide nog niet voor morgen: protesterende buurtbewoners halen slag thuis emz

03 september 2020

14u19 2 Zoersel Het is onwettig dat de gemeente Zoersel burgers kosteloos grondafstand laat doen in functie van een nieuwe riolering op wijk Meerheide. Dat vonnis heeft de vrederechter van kanton Zandhoven vorige week uitgesproken. Het bestuur betreurt dat de rioleringswerken om de wateroverlast op te lossen opnieuw vertraging oplopen. De gemeente bekijkt nog of ze in beroep zal gaan.

Buurtbewoners ploeteren doorheen plassen van twintig centimeter diep, auto’s rijden er moeizaam doorheen, stroken van veertig meter lang staan onder water… Het waren onwaarschijnlijke taferelen eind februari en midden maart aan het kruispunt van de Meerheide met de Turfstraat in Zoersel. Door de regenval kwam de straat blank te staan. De oorzaak: de Krekelenloop stropt op in de ingebuisde rioleringen aan de Turfstraat.

Twistpunt

De oplossing voor de wateroverlast is volgens schepen voor Openbare Werken Danny Van de Velde (N-VA) eenvoudig: nieuwe rioleringen en een aanleg van open grachten in de Turfstraat. Die plannen liggen al langer op tafel. Om die te realiseren moet zowel de Meerheide als de Turfstraat een pak breder worden, waarvoor grondafstand door burgers nodig is. En dat gebeurt kosteloos. “De gemeente Zoersel volgt haar eigen, lang bestaand reglement. Daarbij wordt grond kosteloos overgedragen, tenzij men bovengemiddeld veel grond moet afstaan. De waardebepaling is gebeurd op basis van een officiële schatting en wordt later geïndexeerd. Er zijn tal van gemeenten met een gelijkaardig reglement.”

Daar gingen een aantal bewoners echter niet mee akkoord. Volgens advocaat en specialist onteigeningsrecht Gregory Verhelst zijn er minstens drie eigenaars met een woning op de Meerheide die zich verweren. Hij verdedigt de eigenaars van twee woningen. Aan de eigenaar van de woning op de hoek van de Meerheide en Turfstraat deed de gemeente Zoersel op 15 november 2019 nog een laatste schriftelijk bod van bijna 5.000 euro, vooral voor wat de bewoners dan van hekwerk of groen kwijt zijn. Er werd daarentegen geen akkoord bereikt.

In strijd met eigendomsrecht

Toen het probleem van de wateroverlast in februari en maart opnieuw de kop opstak, was het voor de gemeente welletjes: er werd een onteigeningsprocedure opgestart. De vrederechter heeft vorige week maandag de onteigening van het stuk grond op de hoek van de Meerheide en de Turfstraat echter afgewezen. Het principe van kosteloze grondafstand is bij rioleringswerken of onteigening ongrondwettig. Het is immers in strijd met de grondwet, die het eigendomsrecht beschermt. Een onteigening mag alleen gebeuren na een billijke vergoeding. Het schriftelijke bod van 5.000 euro kon volgens de vrederechter niet als billijk beschouwd worden.

Ook de verhaalbelasting, een gemeentelijke belasting na werken waarbij vrijstelling voorzien is voor de eigenaars die hun grond kosteloos afstonden, is bij rioleringswerken of onteigening in strijd met de grondwet. Daarbij verwijst de vrederechter naar een arrest van het Hof van Beroep in Antwerpen om duidelijk te maken dat de aanleg van een riolering door de volledige gemeenschap gedragen moet worden en niet alleen door de eigenaar die op of langs het tracé van de riolering loopt. “Mijn cliënten halen dus hun gram bij de rechtbank. Van bij de start werden zij onder druk gezet om hun gronden kosteloos af te staan onder allerhande dreigementen, maar dit soort praktijken wordt terecht een halt toegeroepen”, aldus advocaat Verhelst.

Frustratie bij bestuur

Burgemeester Verstreken benadrukt dat een goede, gescheiden riolering in ieders belang is, maar zeker ook voor buurtbewoners die geconfronteerd worden met veel waterproblemen. “De buurtbewoners zijn de meest vragende partij voor een oplossing van het overstromingsprobleem. De gemeente (Pidpa en de provincie) betalen de kosten voor deze riolering, die niet minder dan 4,6 miljoen euro bedraagt. Is het dan te veel gevraagd om een kleine grond strook af te staan, zeker omdat dankzij de rioleringswerken de betrokken woningen fors meer waard zullen zijn?”, aldus Verstreken.

Een compromis?

Normaal gezien zou het gemeentebestuur tegen 2021 de rioleringswerken uitvoeren. Dat zal nu niet het geval zijn. “Het gemeentebestuur vindt het bijzonder jammer dat rioleringswerken weer vertraging oplopen, terwijl de kosten daardoor ongetwijfeld zullen oplopen. De geplande rioleringswerken in wijk Meerheide zijn echt noodzakelijk om afvalwater correct af te voeren en de toestanden van wateroverlast voor eens en voor altijd kwijt te zijn.”

Hoe het nu verder moet, is nog af te wachten. Burgemeester Verstreken laat weten dat de gemeente alle opties aan het bekijken is. “Er zijn verschillende mogelijkheden: in beroep gaan, opnieuw onderhandelen, de plannen aanpassen…” Advocaat Verhelst wijst erop dat zijn cliënten nog steeds bereid zijn om tot een compromis te komen. “Als er een redelijk voorstel gedaan wordt”, zegt hij tot slot.