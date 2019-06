Nieuwe landbouwlus van 31 kilometer officieel ingefietst ADA

23 juni 2019

In Zoersel hebben zo een vierhonderd fietsers kennis gemaakt met de nieuwe landbouwlus. Dat is een fietsroute van zo een 31 kilometer door Zoersel en deelgemeentes. Op de route kom je mee te weten over de verschillende plekjes die je passeert dankzij infoborden die voorzien zijn van een GR-code. Als je die scant met je smartphone, krijg je tekst en uitleg. Ook zijn er verschillende banken langs het parcours geplaatst zodat je af en toe op adem kan komen.

De landbouwlus werd gecreëerd door de lokale afdelingen van de Landelijke Gilden met ondersteuning van gemeente en OCMW Zoersel.