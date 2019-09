Nieuw openbaar onderzoek voor bouw dorpszaal Toon Verheijen

23 september 2019

13u38 0 Zoersel De gemeente Zoersel start met een nieuw openbaar onderzoek voor de bouw van een dorpszaal in deelgemeente Halle. Vorige week geraakte bekend dat het advies van de provinciale diensten naar de Bestendige Deputatie toe negatief was omdat er in het dossier te veel onduidelijkheden zouden zitten.

Begin dit jaar verleende het college van burgemeester en schepenen een omgevingsvergunning voor het verbouwen van de pastorij en de bouw van een nieuwe polyvalente zaal. Een dossier dat voor nogal wat beroering zorgt in Halle. De vzw OverHal ging in beroep tegen die beslissing en verzamelde ook 446 bezwaarschriften. “We hebben nu echter bijkomende documenten aan het dossier toegevoegd”, klinkt het bij het college van burgemeester en schepenen. “Het gaat onder meer om de plannen voor de heraanleg van de omgeving rond het dorpsplein en een archeologienota. Omdat er nieuwe documenten zijn toegevoegd, moeten we een nieuw openbaar onderzoek organiseren.” Dat nieuwe onderzoek loopt tot 22 oktober.