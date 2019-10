Nieuw mountainbikeparcours in bossen van Halle Toon Verheijen

19 oktober 2019

19 oktober 2019
Zoersel Sport Vlaanderen en de gemeente Zoersel openen nog eind deze maand een gloednieuwe bewegwijzerde mountainbikeroute voor zowel de beginnende als de gevorderde mountainbikers in Halle.

De route bestaat uit een korte lus van twaalf kilometer door de bossen in Halle en door het gemeentepark Halle Hof. De lange lus is 21 kilometer lang en gaat door de drie deelgemeenten. Fietsers komen dan onder meer door het Zoerselbos. Het hele parcours is vlak en goed berijdbaar, ook bij minder droog weer. Dit maakt het parcours geschikt voor zowel beginnende als gevorderde fietsers. Ook kinderen kunnen er zeker hun hartje ophalen. Starten kan op het dorpsplein van Halle of op de park-and-rideparking aan de oprit van de E34. Ook buurgemeente Schilde opent een eigen mountainbikeroute. Onze beide routes staan in verbinding met elkaar. In een latere fase zullen nog andere gemeenten daarop aansluiten.

Lessenreeks

Wie nog nooit op een mountainbike heeft gezeten en ouder is dan 15 jaar, kan deelnemen aan een vijfdelige ‘Start 2 Mountainbike’ lessenreeks. De lessen vinden plaats op zondagen 5, 12, 19 en 26 januari en 2 februari, telkens van 10 tot 12.30 uur. U leert de basistechnieken zoals klimmen en dalen, maar ook enkele technische aspecten zoals positie op de fiets. Inschrijven kan vanaf 1 december via gemeente@zoersel.be of 03 2980 0 00.