Nieuw mountainbikeparcours feestelijk ingefietst ADA

26 oktober 2019

17u15 0

Samen met Sport Vlaanderen en de lokale wielerclubs, ontwikkelde de gemeente Zoersel een gloednieuw mountainbikeparcours. Wielerliefhebbers kunnen kiezen tussen een lange route van 21 kilometer die loopt van Halle tot Zoersel, voor wie dat net iets te veel is kan ook door de Halse bossen een ritje maken van 12 kilometer.

“Het parcours is mee ontstaan dankzij een goede samenwerking met de lokale wielerclubs. Zij hebben kennis van het terrein en konden ons bijstaan met hun ervaring. Het resultaat is een parcours waar moeilijke en uitdagende stukken afgewisseld worden met vlot begaanbare passages”, vertelt burgemeester Liesbeth Verstreken. “Zeker wanneer het nat is, zal je echt moeten mountainbiken.”

Volgens Verstreken kan iedereen zich er amuseren. Zowel mensen met ervaring als beginners. Voor wie zich nog niet heel zeker voelt op de fiets, zal de gemeente binnenkort starten met een cursus ‘Start to Mountainbike’.