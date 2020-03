Nieuw Facebookplatform en bestaand vrijwilligersnetwerk bundelen krachten om iedereen hulp te kunnen bieden emz

19 maart 2020

17u06 0 Zoersel Het Facebookplatform ‘Geef hulp of bied hulp tijdens Corona’ van Crescendo Vlaanderen heeft de handen in elkaar geslagen met het bestaande vrijwilligersnetwerk van de gemeente Zoersel om samen sterker te staan tijdens de coronacrisis. “Door die koppeling te maken, worden enerzijds alle inwoners ouder dan 75 geholpen en anderzijds wordt ook tegemoet gekomen aan de vraag van jongere hulpbehoevenden”, leggen Christophe Sepot van Crescendo Vlaanderen en CD&V-gemeenteraadslid Katrien Schryvers uit.

Afgelopen weekend richtte Zoerselaar Sepot een Facebookplatform op waar de vrijwilliger en de hulpbehoevende elkaar aan de hand van een bericht met hashtag gemakkelijker kunnen vinden in deze coronatijden. Tegelijkertijd besloot de gemeente Zoersel haar bestaand netwerk aan vrijwilligers te activeren om mensen die geïsoleerd dreigen te geraken, te helpen in deze crisis. Met steun van de gemeente & OCMW Zoersel zullen de twee initiatieven samenwerken. Op die manier kan iedereen hulp op maat ontvangen.

Briefjes posten

Hoewel de Facebookgroep Crescendo heel wat populariteit kent, vreesde oprichter Sepot dat het moeilijk zou worden om precies die groep van senioren te bereiken die het net zo moeilijk hebben deze periode. Vanuit dat oogpunt kwam het samenwerkingsverband tot stand. De bedoeling daarvan is dat de vrijwilligers van alle wijkraden en van Crescendo bij de 2.300 75-plussers in de gemeente die thuis wonen, briefjes zullen posten met hun gegevens als een telefoonnummer. “Onze ervaring leert immers dat er bij ouderen een grote vraagverlegenheid heerst”, licht Schryvers toe.

Door de briefjes kunnen de ouderen de vrijwilligers op een laagdrempelige manier contacteren als ze iets nodig hebben van de winkel of de apotheker, of gewoon een babbeltje willen slaan. “Zo kunnen we iedereen bereiken, en niet enkel diegenen die zelf de stap naar hulp zetten, of die online actief zijn. Niemand zal door de mazen van het net vallen”, aldus Schryvers.

Enthousiasme

Het initiatief kan ook op enthousiasme rekenen bij de gemeente & OCMW Zoersel. Die toonde zich dadelijk bereid het mee te ondersteunen. “We hebben samen wijken afgebakend, waarna we de wijkcomités gecontacteerd hebben met de vraag of ze willen deelnemen. We ontvingen al veel positieve reacties op onze oproep. Hopelijk kan iedereen die hulp nodig heeft, bereikt worden. Eens de coronacrisis voorbij is, hopen we zelfs dat deze werkwijze nog verder kan blijven bestaan. Met échte contacten dan wel”, besluit burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA).