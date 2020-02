Natuurvrienden Zoersel organiseren 37ste Trappistentocht emz

14 februari 2020

13u49 0 Zoersel Op zondag 23 februari zetten de Natuurvrienden van Zoersel voor de 37ste keer een Trappistentocht op poten. De wandeling loopt door bosrijk gebied in Zoersel, Sint-Antonius en Malle. Iedere deelnemer krijgt een lenteplantje.

De wandelclub Natuurvrienden van Zoersel organiseren ook dit jaar een Trappistentocht. Daarbij hebben wandelaars de keuze voor een wandeling van 6, 12, 21, 30 of 42 kilometer. Verder pakt de wandelclub ook uit met een ‘10 Miles’. Op de route bevinden zich grote verzorgde rustposten. Voor kinderen is er een ‘kidspad’ met beloningen onderweg voorzien.

De 37ste Trappistentocht vindt plaats op zondag 23 februari. De deelnemers vertrekken aan de gemeenteschool Beuk & Noot in de Achterstraat (bereikbaar met buslijn 410, halte bibliotheek Sint-Antonius). Niet-leden betalen 2 euro, de ledenprijs is 1,50 euro en kinderen onder de 12 jaar nemen gratis deel. De wandelaars kunnen starten vanaf 7 uur ‘s ochtends. Wie 21 kilometer of meer wil wandelen, dient ten laatste om 13 uur te vertrekken.