Natuurpunt Voorkempen tovert kerststal Einhoven voor een weekje om tot zomerbar emz

06 juli 2020

20u30 0 Zoersel Natuurpunt Voorkempen houdt ook dit jaar een zomerbar aan de kerststal op wijk Einhoven in Zoersel. Gezellig eentje komen drinken kan van zondag 19 juli tot zondag 26 juli tussen 10 en 18 uur.

Deze zomer zijn er verschillende mogelijkheden om een terrasje te doen. Denk maar aan brasserie De Lindeloo, ROCKS The Vintage Lounge, Café Mastentop bij den Dokus of de zopas geopende zomerbar het Zand. Aan het einde van juli is ook de kerststal van Einhoven een optie om te passeren, want die plek richten de Natuurpunters van Zoersel en Malle een weekje lang in als zomerbar.