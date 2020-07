Natuurpunt annuleert zondagse zomerbar door opflakkerend coronavirus emz

24 juli 2020

19u12 0 Zoersel Natuurpunt Voorkempen heeft besloten Natuurpunt Voorkempen heeft besloten haar zomerbar van zondag 26 juli aan de kerststal van gehucht Einhoven in Zoersel niet te laten doorgaan. De opflakkering van het coronavirus in heel ons land en in Zoersel in het bijzonder ligt aan de basis van de beslissing.

Vorige week konden de levensgenieters nog proeven van een Gagelbier, een biowijn of een biologisch sapje aan de kerststal op Einhoven. Ook deze zondag had Natuurpunt Voorkempen het voornemen om een zomerbar te houden. Die werd echter afgeblazen vanwege het coronavirus. “Het doel van onze zomerbar - natuurgezinde en andere mensen gezellig samenbrengen - zou immers volledig verloren gaan door de verstrengde coronamaatregelen. We ontmoeten jullie graag op een ander moment”, klinkt het.

Biologisch bier bestellen

Desondanks willen de natuurvrienden wel een alternatief voorzien. Zo stellen ze voor dat wie het thuis in zijn bubbel op een natuurvriendelijke manier gezellig wil maken, biologisch bier, wijn of sap via de webwinkel van Natuurpunt Voorkempen bestelt. Die drankjes worden gratis aan huis geleverd.