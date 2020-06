Nachtwinkel opent haar deuren in hartje Zoersel emz

15 juni 2020

19u53 0 Zoersel Op het dorpspleintje in deelgemeente Zoersel heeft Razev Sirgh (48) uit Brecht afgelopen weekend een nachtwinkel geopend. Normaal gezien wilde hij al in februari van start gaan, maar de coronacrisis deed hem afwachten. “Ik heb nu dan toch maar een scherm laten plaatsen en de winkel geopend, aangezien het coronavirus niet meteen zal weggaan”, vertelt hij.

De Indiër is niet aan zijn proefstuk toe. Vroeger had hij al eens een nachtwinkel in Antwerpen. Momenteel is de nachtwinkel in het dorp van Oostmalle in zijn handen. Of de vestiging in Zoersel zal draaien, is volgens Sirgh nog af te wachten. “Ik hoop wel dat het zal marcheren, natuurlijk”, lacht hij. Door de coronacrisis mag hij niet tot in de vroege uurtjes open blijven en moet hij om 01 uur ten laatste de deuren sluiten.

De nachtwinkel bevindt zich op het dorpspleintje op Dorp 109 in Zoersel. Geopend van maandag tot zondag tussen 18 uur en 24 uur. Sluitingsdag nog te bepalen.