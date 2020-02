Na tien jaar eindelijk nieuwe locatie voor skateterrein: “We gaan ons kunnen uitleven hier” Toon Verheijen

22 februari 2020

15u45 0 Zoersel Tien jaar geleden gaf Jeugdraad Zoersel aan dat er nood was aan een nieuwe locatie voor het skateterrein. En eindelijk is het dan zover. De ‘Turtle Yard’ werd zaterdagnamiddag officieel ingehuldigd.

Al in de jaren ‘80 doken de eerste skaters op in Zoersel. in 1984 bouwde de dienst Openbare Werken een eigen skateramp achter de schoolmeesterswoning in Sint-Antonius. Nu bevindt het nieuwe skatepark zich in de Achterstraat achter jeugdhuis JoeNiz. “De locatie van het nieuwe skatepark is bewust gekozen.”, zegt schepen Olivier Rul (Open Vld). “Het grenst aan één van de drie jeugdhuizen in Zoersel. Dit is een plek waar voldoende sociale controle is. Het ligt vlak bij volleybalclub Amigos en de grote parking van gemeentelijke basisschool Beuk & Noot. Het skatepark grenst ook aan één van de volgende Zoerselse projecten het Dwergenbos. Het heeft wel wat voeten in de aarde gehad, want het ruimtelijk uitvoeringsplan moest aangepast worden, we hadden budget nodig en we moesten toch wat compromissen sluiten. Even was er ook discussie of het nog wel nodig was, maar het resultaat van die stemming was duidelijk: ja.”

Turtle Yard

De naam van het park ‘TurtleYard’ is er gekomen in overleg met de Zoerselse skaters. Vanuit de lucht lijkt de vorm van het park op de binnenkant van een schildpaddenschild. Dieter Nys, lidv an de vorige generatie skaters, heeft meegewerkt aan de bouw en heeft er een prachtige sculptuur van een schildpaddenschild in verwerkt. “Het enthousiasme de laatste weken is aanstekend”, gaat Rul verder. “Dit is vanaf nu een ontmoetingsplek voor alle Zoerselse jongeren eender van waar ze komen of waarin ze geïnteresseerd zijn. We hopen dat iedereen zich aan de regels houdt en dat het echt gewoon een leuke plaats kan zijn waar iedereen kan samenkomen.”

En de skaters zelf? Die vinden het ‘the max’. “Hier gaan we ons kunnen uitleven. Skaten, rondhangen, babbelen. Geweldig gewoon.”