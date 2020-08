Na positieve reacties wordt Processieweg vanaf 1 september schoolstraat op proef emz

26 augustus 2020

De Processieweg in Sint-Antonius Zoersel wordt vanaf 1 september omgevormd tot een schoolstraat. Gemotoriseerd verkeer is niet toegelaten aan de start en het einde van de lesdag. Dat heeft het gemeentebestuur beslist naar aanleiding van de vele positieve reacties in juni, toen de verkeersmaatregel voor het eerst van kracht was . Ook nu wil het lokaal bestuur de veiligheid en hygiëne van de leerlingen van de Antoniusschool kunnen garanderen.

Maandag is het zover: de jeugd keert terug naar school. Dat moet op een zo veilig mogelijke manier gebeuren. Dat beseft ook de gemeente Zoersel. Voor de Antoniusschool is het van belang dat beide ingangen - zowel aan de voorkant aan de Handelslei als aan de achterkant aan de Achterstraat - makkelijk bereikbaar zijn. En het is de Processieweg die de beide toegangen als het ware verbindt.

Deze weg is echter een smalle straat, waar zowel voetgangers, fietsers en auto’s passeren. Aangezien dat voor gevaarlijke situaties kan zorgen, wordt de Processieweg ingericht als schoolstraat. Concreet betekent dit dat de straat tijdens het begin en einde van de schooltijd niet toegankelijk is voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.

97 procent positief

Die maatregel was ook bij de heropstart van de scholen in juni van kracht. Daarop ontving de gemeente tal van gunstige reacties. Uit een enquête van de school bleek dat liefst 97 procent van de ouders positief stond tegenover de maatregel. Daarom voert het schepencollege de maatregel opnieuw in. “We lassen wel eerst een proefperiode in van zes maanden. Daarna bekijken we of we de maatregel definitief kunnen maken”, aldus mobiliteitsschepen Marc De Cordt (Groen).