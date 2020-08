Na politieke discussie verdwijnt ‘gevaarlijk’ noodterras aan kebabzaak emz

28 augustus 2020

20u20 0 Zoersel Het lokaal bestuur van de gemeente Zoersel heeft de constructie voor het noodterras van Hus Hak 2 op het fiets- en voetpad in Zoersel Dorp vroegtijdig weggehaald in samenspraak met de kebabzaak. Dat gebeurde op vraag van de oppositiepartijen CD&V en Vlaams Belang Zoersel. Die vonden de verkeerssituatie onveilig, zeker in aanloop naar de heropstart van de scholen.

In het kader van de coronacrisis konden de horecazaken in Zoersel een aanvraag doen voor extra terrasruimte op openbaar domein. Drie cafés deden daarop begin juni een beroep: Rocks, De Lindeloo en De Pelikaan. In augustus diende ook Hus Hak 2 een aanvraag in. Het lokaal bestuur ging een kijkje nemen en besloot op basis van die observatie een terras op het fiets- en voetpad te plaatsen. Fietsers en voetgangers werden met betonblokken omgeleid via de parkeerstrook.

Schepen voor Openbare Werken Danny Van de Velde verklaart die keuze als volgt. “Achteraan was geen optie, omdat klanten dan door de privé of keuken van Hus Hak moesten. Aan de overkant op het dorpsplein zagen we niet zitten, want dan moest het cliënteel steeds de straat oversteken. Ons ontwerp werd overigens goedgekeurd door het Agentschap voor Wegen en Verkeer.” Die toestemming was nodig, want het voet- en fietspad is dan wel in het bezit van de gemeente, maar de hoofdweg (N14) is in beheer van het AWV.

Levensgevaarlijk

Desondanks deed de constructie de wenkbrauwen fronsen bij de oppositiepartijen CD&V en Vlaams Belang. “We zijn voorstander van terrassen. Maar deze inplanting is niet enkel ongelukkig, maar effenaf gevaarlijk”, aldus CD&V-gemeenteraadslid Luc Kennis. “Wij vinden het onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur deze gevaarlijke situatie voor de zwakke weggebruiker heeft gecreëerd. Ik passeer er dagelijks, maar er zit nooit iemand op het terras”, vult VB-gemeenteraadslid Wouter Bollansée aan.

De verkeerssituatie baarde CD&V en Vlaams Belang des te meer zorgen omdat de scholen komende week dinsdag heropstarten. Ze vroegen de meerderheidspartijen dan ook met klem om het terras tegen begin volgende week weg te laten halen. “Voor elke fietser is het een onveilige situatie, ook voor volwassenen. Maar als vanaf 1 september nog eens kleuters en lagere scholkinderen van de twee nabijgelegen Zoerselse scholen enerzijds en honderden scholieren op weg naar en van de middelbare scholen in Malle en Zandhoven anderzijds hier moeten passen, dan wordt dit pas echt levensgevaarlijk!”, aldus Kennis.

Begrip bij kebabzaak

Schepen voor Openbare Werken erkende dat er al klachten zijn geweest. Daarop liet het bestuur bijkomende verkeerssignalisatie plaatsen. In principe mogen de terrassen van het college voor burgemeester en schepenen tot eind september blijven staan. Burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) engageerde zich na de discussie op de gemeenteraad echter om contact op te nemen met de kebabzaak met de vraag of het terras vroeger mocht ontruimd worden. Hus Hak 2 toonde begrip. “Natuurlijk, als sommigen denken dat hierdoor een gevaarlijke situatie voor fietsers ontstaat”, klonk het.