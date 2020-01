Na drie doodgebeten schapen: Welkom Wolf beantwoordt vragen Zoerselaars tijdens wandeling emz

20 januari 2020

14u54 0 Zoersel Tijdens de kerstperiode werd Zoersel opgeschrikt door drie doodgebeten schapen. Mogelijk was er een wolf aan het werk. Op een infowandeling in het Zoerselbos wil Welkom Wolf op zondag 23 februari de inwoners alles vertellen over de comeback van het Europese roofdier in de Antwerpse Kempen.

Voor de Zoerselaars is het nog steeds afwachten of de twee schapen in de Broekstraat en het schaap op de Herentalsebaan daadwerkelijk doodgebeten werden door een wolf. Dat zullen de DNA-stalen genomen door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek in januari nog uitwijzen.

Een rondvraag van Het Laatste Nieuws uit Zoersel en Malle maakte duidelijk dat 84 procent van de deelnemers de wolf in de Antwerpse Kempen wilde verwelkomen. Toch bleven er heel wat vragen rijzen bij de inwoners: “Welkom Wolf, het wolvenmeldpunt van Landschap vzw, heeft de afgelopen tijd heel wat mails en oproepen ontvangen met bijzonder veel vragen”, klinkt het bij Welkom Wolf.

Infowandeling

Omdat het onderwerp van de wolf in de Antwerpse Kempen op heel wat belangstelling kan rekenen, organiseert Welkom Wolf een infowandeling in het Zoerselbos. Daarbij wil Welkom Wolf ook komaf maken met heel wat fabels die over de wolf de ronde doen. Deelnemers krijgen tijdens de geleide tocht heel wat informatie over de wolf en hun boeiende levenswijze. Op die manier komen de wandelaars te weten hoe ze een wolf herkennen, of een wolf gevaarlijk is voor de mens en hoe ze hun vee of huisdieren moeten beschermen.

Comeback

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in december gaat de infowandeling ook specifiek in op de terugkeer van de wolf in de Antwerpse Kempen. Gidsen Frederik Thoelen en wolvenexpert Jan Loos schetsen een beeld van het territorium. Ze bieden een antwoord op de vraag of de wolf aan aaneengesloten natuurgebieden als het Vliegveld in Malle-Zoersel, het Groot en Klein Schietveld in Brasschaat-Wuustwezel en de Kalmthoutse Heide voldoende zou kunnen hebben. Daarbij gaan de gidsen ook dieper in op de vraag of de wolven wel voldoende reeën of everzwijnen in de buurt zouden vinden.

De wandelingen van ongeveer tweeënhalf uur vinden plaats om 10 uur en 14 uur. Het vertrekpunt is het bezoekerscentrum van het Zoerselbos (Boshuisweg 2, Zoersel). De deelname is gratis voor (nieuwe) leden van Landschap vzw. Niet-leden betalen 2,5 euro per persoon of 5 euro per gezin. Een inschrijving is niet nodig. Meer informatie via info@landschapvzw.be of 0495/32.53.30 (Jan Loos).