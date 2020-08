Na dag sluiting kunnen shoppers woensdag opnieuw hun slag slaan bij Brantano Zoersel emz

25 augustus 2020

15u17 0 Zoersel Waar er in Vlaanderen heel wat winkels van schoenenketen Brantano dinsdag hun derde dag uitverkoop hielden, bleef Brantano in Zoersel dicht. Waar er in Vlaanderen heel wat winkels van schoenenketen Brantano dinsdag hun derde dag uitverkoop hielden, bleef Brantano in Zoersel dicht. Geen lange wachtrijen dit keer , maar wel een aantal ontgoochelde blikken wanneer passerende koopjesjagers zagen dat het filiaal gesloten was. Woensdag zijn shoppers opnieuw welkom.

Sinds zaterdag geeft Brantano vanwege een uitverkoop in het kader van faillissement van moederbedrijf FNG kortingen tot 75 procent op alle artikelen. Dat bracht ook in Zoersel een hele hoop volk op de been. De grote belangstelling had zaterdag en maandag een lange wachtrij tot gevolg aan het filiaal op de Rodendijk.

Dinsdag bleef het filiaal echter dicht. “Dat stond ook op de planning. De reden dat een winkel niet open gaat, is uiteenlopend: personeel dat die dag niet werkt, opnieuw stock aanleveren, de winkel opruimen...”, vertelt Jeroen Van Daele, hoofd marketing van het veilingplatform Auctim, dat de uitverkoop beheert. “Zoersel zou morgen (woensdag, red.) terug opengaan”, vervolgt hij. Ook van donderdag tot zaterdag en op maandag kunnen er nog schoenen en andere kledingwaren op de kop getikt worden.

Lees ook:

Opnieuw lang aanschuiven aan Brantano Zoersel: al 175 genummerde bonnetjes uitgedeeld in wachtrij

Stormloop op Brantano Zoersel: 130 shoppers staan aan te schuiven