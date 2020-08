Na 75 jaar CD&V blikt Zoerselse tandem terug en vooruit: “Compromis is een vies woord geworden, maar het is net de essentie van samenleven” emz

18 augustus 2020

22u27 0 Zoersel De partij met de meeste burgemeester in heel Vlaanderen heeft dinsdag 75 kaarsjes mogen uitblazen. Ook al is CD&V niet meer wat het geweest is, in Zoersel haalde de politieke partij met de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 nog 24,61 procent van de stemmen. De lokale CD&V-tandem van fractieleider Roel Van Elsacker en Katrien Schryvers als voormalig burgemeester en huidig gemeenteraadslid beschouwen vooral de aandacht voor het sociaal weefsel als dé kracht van CD&V. “Daarom zijn wij ook net zo verankerd in het lokale”, zeggen ze.

Voor de Europese geschiedenis is 8 mei 1945 een mijlpaal: Nazi-Duitsland capituleert. Twee maanden later doet zich in Vlaanderen een belangrijke gebeurtenis voor. Op 18 augustus 1945 stichten vooraanstaande politici van de vooroorlogse katholieke partij, vertegenwoordigers van de christelijke sociale organisaties en een grote groep geëngageerde jongeren in de naweeën van de Tweede Wereldoorlog de Christelijke Volkspartij (CVP). Eind september 2001 werd de naam veranderd naar CD&V: Christen-Democratisch en Vlaams.

Ondertussen bestaat de partij met een woelige geschiedenis 75 jaar. In vele moeilijke kwesties heeft CD&V een belangrijke rol gespeeld. Ook in Zoersel kent de partij een sterke traditie. Zo droeg CD&V’er Katrien Schryvers van 1995 tot 2012 ononderbroken de burgemeesterssjerp, net als haar vader Jef Schryvers deed voor CVP tussen 1956 en 1967. Sinds 2009 maakt Katrien Schryvers als volksvertegenwoordiger deel uit van het Vlaams Parlement. Van 2013 tot 2018 was ze OCMW-voorzitter. Na de verkiezingen van 2018 kwam er een einde aan van dertig jaar christendemocratie in het college van burgemeester en schepenen. De voorbije jaren vormt Schryvers samen met Roel Van Elsacker de tandem binnen CD&V Zoersel. Met acht gemeenteraadszetels is de partij nog steeds de tweede grootste binnen het Zoersels politiek klimaat.

Mevrouw Schryvers, meneer Van Elsacker, waar stond CD&V toen en staat CD&V nu nog steeds voor?

Schryvers: “Sinds de oprichting is het een hele brede volkspartij. Het steun op wat de essentie van de christendemocratie is: elk persoon is uniek en dat komt tot uiting in relatie met de ander. Samen zijn we er voor elkaar. Vroeger ondersteunden we de lokale component en dynamiek van de grote organisaties, nu is dat vooral op niveau van verenigingen en buurten. Maar nog steeds is die grote kracht van onderuit van belang. We vechten zo sterk voor dat sociaal weefsel en niet voor het individualisme. En die middenpositie is toch wel uniek.”

Van Elsacker: “Ik denk dan meteen aan de hashtag ‘Waar een wij is, is een weg’. Daar staat de christendemocratie voor: het samen bouwen aan de maatschappij.”

Wat heeft CD&V voor Zoersel betekend?

Schryvers: “We hebben Zoersel op de kaart gezet als een zorgzame gemeente. Met een publieke partner - gemeente en OCMW Zoersel - en een partner uit de profit - Emmaüs - hebben we een vzw opgericht voor het woonzorgcentrum en Bethanië. Zo kunnen mensen voor de zorg in eigen buurt blijven en zijn er mensen met de nodige knowhow bij betrokken. Ik weet nog hoe minister Vandeurzen (toenmalig Vlaams minister van Welzijn) zei dat we als eerste dat zorgzame als uithangbord gebruiken. Maar dat zit in onze roots. Ik denk dat de helft van de gemeenten zijn komen kijken naar Bethanië. De aandacht voor de sociale component maakt dat veel meer mensen de stap hebben durven zetten naar het OCMW. We hebben de drempel verlaagd.”

Zoersel moet een zorgzame, warme en bruisende gemeente blijven Katrien Schryvers

“Verder is ook de samenwerking met de verenigingen van belang geweest. Denk maar aan de lokalen van voetbalclub Zoersel of volleybalclub Amigos. Die kunnen ook andere Zoerselse verenigingen gebruiken. Dat maakt het financieel voordeliger”, vervolgt Schryvers. “Binnen dat sociaal weefsel van verenigingen en organisaties zijn we dan ook heel erg verankerd. Het zijn onze wortels. En je ziet dat daar in Zoersel nu de steken vallen: in de steun van het verenigingsleven en de sociaal zwakkeren”, vult Van Elsacker aan. “Alles gebeurt veel inderdaad veel meer individualistisch dan in een CD&V-gemeente het geval zou zijn. Wij staan veel dichter bij de mensen”, aldus Schryvers.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 scoort CD&V Zoersel 4 procent minder dan in 2012. Ook maakt de partij geen deel uit van de coalitie. Was dat een grote ontgoocheling?

Schryvers: “Ik heb de laatste jaren gemerkt dat de kiezer veel ‘volatieler’ (snel aan verandering onderhevig, red.) geworden is. Vroeger werd de stem van huis uit bepaald en waren de mensen toch veel trouwer. Ook de invloed van de media en de nationale tendensen hebben een grote rol gespeeld. Door de verstedelijking en de grote toename van de bevolking komen er veel nieuwe mensen die weinig bekend zijn met de wortels van Zoersel. Die gaan eerder zoals nationaal en niet lokaal stemmen. Daardoor heeft CD&V het net moeilijk in stedelijke context. Vanuit de tendens in 2012 zag ik het wel aankomen, al hadden we toen niet verloren. In vergelijking met Malle, Schilde en Ranst hebben we in 2018 nog goed standgehouden.”

Van Elsacker: “Het had beter gekund. Maar het aantal voorkeursstemmen dat we gehaald hebben, is ongezien. Zoersel is een slaapgemeente op een boogscheut van Antwerpen. Vele mensen wonen hier, maar leven hier niet. Wie niet ingebed is in een vereniging of een parochie, weet misschien niet wat een partij als CD&V op gemeentelijk niveau kan maken.”

Een jaar later haalt CD&V op de federale verkiezingen voor het Vlaams Parlement slechts 15 procent van de stemmen. Hoe komt dat?

Schryvers: “De extreme partijen komen op en de polarisering zet zich sterk verder. Politiek is veel harder geworden. Dan krijgt CD&V het als partij in het middenveld moeilijk. Al blijf ik sterk in haar idealen geloven, want de wereld is niet zwart of wit. Compromis is een vies woord geworden, maar het is net de essentie van samenleven. Ze noemen ons ook wel ‘tsjeven’, omdat het steeds ‘enerzijds... anderzijds...’ is. Maar die nuance maakt net een eigen aan een goede manier van samenleven. Wel is de politiek veel harder geworden. Sociale media zijn een element van die verruwing: waar een woord vroeger brutaal of onbeschoft was, is dat nu ‘gedurfd’.”

De kiezers zullen beseffen dat de extremen geen oplossingen brengen. Een bewijs daarvan is de lange regeringsvorming Roel Van Elsacker

Van Elsacker: “Het middenveld komt inderdaad onder druk te staan. We zijn niet langer de volkspartij die we vroeger geweest zijn. Maar CD&V heeft zich daar wel sterk en positief in gedragen. Het initiatief laten we nu aan de grotere partijen.”

Hoe zien jullie de toekomst voor CD&V op federaal en Vlaams niveau?

Van Elsacker: “Momenteel is er wel een gebrek aan een volkspartij en een gulden middenweg. Hopelijk kunnen wij ons elan terugvinden en slaat de slinger terug. De kiezers zullen beseffen dat de extremen geen oplossingen brengen. Een bewijs daarvan is de lange regeringsvorming. Wegens de polarisatie is er geen raakvlak of wil je die niet zoeken. Uiteindelijk moeten we altijd terug naar de compromis en het samenwerken. Opnieuw groeien vanuit de waarden van de christendemocratie is de enige weg”

Schryvers: “Ik hoop eveneens dat mensen inzien dat politieke extremen nergens toe leiden. Die partijen propageren het grote gelijk, maar dat bestaat niet. Dat de grootste partij het voor het zeggen heeft, is eveneens niet zo. Democratie bestaat erin te zoeken naar een meerderheid.”

En op gemeentelijk vlak?

Schryvers: “De komende jaren willen we vanuit de oppositie een positieve rol blijven spelen gesteund door onze acht zetels. Zoersel moet een zorgzame, warme en bruisende gemeente blijven. Inwoners moeten hier kunnen opgroeien, kunnen blijven, wonen, werken, ondernemen en verzorgd worden.”

Laat ons al eens vooruitblikken op de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Wat zijn de verwachtingen? Hopen jullie opnieuw in de coalitie te zitten?

Van Elsacker: “Natuurlijk hopen we op een goede uitslag. Dan kunnen we onze rol waarmaken en positieve dingen brengen. Je zit in de politiek om mee te werken aan de opbouw van de gemeenschap.”

Schryvers: “Het gaan wel andere verkiezingen zijn nu de opkomstplicht er niet meer is. We gaan mensen moeten motiveren om te komen stemmen. Onze lijst die we hadden en nog steeds hebben, gaan we nog versterken. Ik ga er niet flauw over doen: je doet mee om in het beleid te zitten. Maar we zien wat de toekomst brengt. We zullen voor dat sociaal weefsel gaan met de middelen die we hebben en krijgen van de kiezer.”