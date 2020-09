N-VA Zoersel steunt actie “Kom Op Tegen Kanker” en haalt 570 euro op ADA

14u04 1 Zoersel Door de coronacrisis verloopt het jaarlijkse Plantjesweekend van Kom Op Tegen Kanker dit jaar iets anders dan we gewoon zijn. Geen traditionele kraampjes maar wel een online verkoop. En dat ging net iets minder vlot dan andere jaren. Daarom besloot N-VA Zoersel een handje toe te steken.

Er worden zoals steeds in de maand september in heel Vlaanderen volop azaleaplantjes aan de man gebracht. De opbrengst van de actie gaat volledig naar de strijd tegen kanker. Dit jaar echter kunnen de plantjes niet spontaan aan een van de talrijke standjes worden gekocht, maar moeten ze vooraf online besteld worden en bij een afhaalpunt opgehaald worden. Zo kunnen de geïnteresseerde Zoerselaars hun plantjes afhalen in het administratief centrum aan de Handelslei.

N-VA Zoersel besloot daarom om de actie wat extra te ondersteunen door haar leden in te schakelen bij de verdeling op het afhaalpunt. Schepen van gezondheid Cindy Van Paesschen (N-VA) licht toe : “Door de online verkoop werden er spijtig genoeg minder plantjes verkocht dan gehoopt. Toch willen we deze actie ook in Zoersel onder de aandacht brengen omdat de strijd tegen kanker ons allemaal aanbelangt. Onze medewerkers waren dan ook graag aanwezig om te helpen bij de verdeling en om zo toch kort, maar toch volledig Covid-veilig, contact te hebben met onze inwoners.”

N-VA Zoersel koos ervoor om voor ieder verkocht plantje 1 euro extra bijdrage te leveren aan de actie Kom Op Tegen Kanker. “Op die manier willen we alvast in Zoersel de terugvallende verkoop grotendeels compenseren met een directe bijdrage.” Dit jaar werden er 570 plantjes verkocht in Zoersel. Enkele dagen geleden heeft penningmeester Eric Behiels dan ook al de bijdrage van 570 euro namens N-VA Zoersel overgemaakt aan Kom Op Tegen Kanker.

“We hopen dat ons initiatief ook andere mensen, bedrijven of organisaties aanzet om een soortgelijke extra ondersteuning te geven aan de actie Kom Op Tegen Kanker zodat niet alleen in Zoersel maar in heel Vlaanderen de strijd tegen kanker kan worden verder gezet met dezelfde middelen en dat Covid-19 hierop geen negatieve invloed heeft”, klinkt het bij N-VA.