Muzikaal duo laat bewoners woonzorgcentrum en serviceflats coronacrisis even vergeten met balkonconcerten

14 april 2020

16u13 0 Zoersel Het muzikaal duo ‘Kaloem’ bestaande uit Fries Lefevere en Werner Alix hebben afgelopen dinsdagnamiddag de bewoners van woonzorgcentrum De Loteling en serviceflats Ter Dorpe in Sint-Antonius Zoersel getrakteerd op een balkonconcert. De residenten genoten met volle teugen van het muzikale optreden gecoördineerd door de gemeente Zoersel.



Gewapend met een viool, een accordeon en een doedelzak trok ‘Kaloem’ naar De Loteling en Ter Dorpe. Daar speelden ze telkens ongeveer drie kwartier Vlaamse volksmuziek. Voor de gepensioneerde toeschouwers was het fijne afleiding in deze crisisperiode. Aanstaande vrijdag brengt het duo een bezoek aan de twee andere Zoerselse woonzorgcentra, namelijk Halmolen in Halle-Zoersel en De Buurt in Zoersel.



