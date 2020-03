Multidisciplinair kunstenaar Paul Ibou maakt logo over coronacrisis emz

18 maart 2020

12u33 2 Zoersel Volgens Volgens multidisciplinair kunstenaar en grafisch vormgever Paul Ibou , ereburger van Zoersel, zullen de maatregelen van de regering om het coronavirus te bestrijden een grote invloed hebben op socio-economisch, maatschappelijk en cultureel niveau.

Vlaanderen is momenteel in de ban van het virus COVID-19. Ook Paul Ibou liet het niet na om een logo daarvan te ontwerpen. De ondertussen 81-jarige ‘multi-artist’ heeft ook zijn eigen visie op de gevolgen van de coronacrisis. Volgens hem zal de pandemie de oorzaak vormen voor een grootse sociale omwenteling met verstrekkende gevolgen. “Vrij bewegen wordt in zijn totaliteit uitgesloten. We moeten ervan uitgaan dat het wetenschappelijk comité de ernst kent en dat hun beslissingen doordacht zijn. Anders zouden mogelijk horde mensen, jong en oud, in ‘globo’ verdwijnen op oncontroleerbare wijze, erg dramatisch, intens ingrijpend. We moeten durven aannemen dat aankoop en opdrachten sterk zullen verminderen en drastische economische problemen zullen meebrengen, daar behoeftes naar zakelijke culturele humane initiatieven wereldwijd zullen slinken. Schulden zullen groeien. Goede en slechte mensen zullen - al dan niet gemanipuleerd - nieuwe bronnen van inkomsten zoeken. Daardoor zal de zakelijke competitie heel hard worden in een nieuwe vorm van extreem eigen belang. Het zal terug een tijd worden waarbij ieder strikt alleen voor zich denkt, zowel arm als rijk”, zegt hij.

Boemerang

Volgens Ibou vallen de gevolgen nog af te wachten. “De weerbots is momenteel niet in schatten, omdat de jeugd ermee geconfronteerd wordt en vrijetijdsbeweging via horeca, kunsten, handel, sport, reizen... afgesloten is. Er is geen garantie dat deze internationale ingreep volledig zal stoppen en verdwijnen. Tientallen gigantische, grote en kleine bedrijven of zelfstandigen zullen moeten ophouden. De staat zal die boemerang niet kunnen opvangen, laat staan vergoeden. Daardoor zal een tsunami van conflicten ontstaan, die moeilijk oplosbaar zullen zijn, met als gevolg dat een nieuwe maatschappijstructuur nodig zal zijn, hopelijk in een nieuwe beschaving. Wie het ook ooit later zal meemaken, zal dan erkennen dat deze pandemie de oorzaak was en die omwenteling dan heeft teweeggebracht. Momenteel is de algemene onzekerheid angstaanjagend tergend op het persoonlijk gemoed. Voor behoud van leven is bidden nodig, niet meer in een kerk of tempel, dan maar thuis.”

