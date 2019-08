Motorrijder (63) verongelukt na fataal inhaalmanoeuvre voorbij tractor Sander Bral

24 augustus 2019

16u01 40 Zoersel In de Zoerselse Zandstraat gebeurde er zaterdag een zwaar verkeersongeval met dodelijke afloop voorgedaan. Een 63-jarige motorrijder uit Grobbendonk wilde de file achter een tractor met aanhangwagen inhalen. Dat liep mis en hij kwam zwaar ten val. Het slachtoffer overleed ter plekke.

In de Zandstraat in Zoersel stond zaterdag een file achter een tractor met aanhangwagen. “Een motorrijder probeerde de file langs links in te halen”, zegt Sofie Vanaken van de lokale politiezone Voorkempen. “Daarbij merkte hij wellicht te laat op dat er een tegenligger aankwam. Hij probeerde nog een manoeuvre uit te voeren om naar de kant te gaan maar dat liep mis. Hij knalde op de tractor vooraan de file en kwam zwaar ten val. De 63-jarige man uit Grobbendonk overleed ter plaatse.”

De hulpdiensten zetten de Zandstraat deels af zodat de hulpdiensten hun werk konden doen en de omstandigheden van het ongeval verder onderzocht konden worden.