Moordzaken, auto in haag en de wolf: de meest gelezen artikels van 2019 Ewoud Meeusen

30 december 2019

12u26 0 Zoersel Het jaar 2019 overdonderde de Zoerselaar met heel wat onverwacht nieuws uit eigen dorp. Jammer genoeg had dat ook te maken met moord of zelfdoding. Daarnaast reed een beginnend autochauffeur verticaal in een haag door de foute pedaal in te duwen. Tijdens de kerstperiode was er dan weer maar één gespreksonderwerp: de rondzwervende wolf. Dit waren de vijf meest gelezen nieuwsartikels uit 2019.

1. Politie start onderzoek naar pesten na overlijden jonge schoonheidsspecialiste - 471.735 keer gelezen

Op 22 mei 2019 stapte de 24-jarige schoonheidsspecialiste Babette Christiaens uit het leven. De jonge vrouw had in Halle-Zoersel haar eigen schoonheidssalon ‘Ba Beauty’. Volgens vriendinnen werd ze ernstig gepest. Ze dienden klacht in bij Lokale Politie Zandhoven. Het parket onderzoekt of er een link is tussen de zelfdoding en de pesterijen.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.

2. 35-jarige vrouw vermoord in Zoersel, 49-jarige man gearresteerd - 278.893 keer gelezen

Eind september werd Zoersel opgeschrikt door een moordzaak. Op woensdagavond 25 september trof de politie een 35-jarige vrouw levenloos aan. Ze werd om het leven gebracht in een appartement aan de Handelslei. Meteen na de feiten kon een 49-jarige man gearresteerd worden. Volgens buurtbewoners ging het om de partner van de overleden vrouw.

3. Beginnend chauffeur belandt verticaal in haag - 103.589 keer gelezen

De passanten en bewoners van de Kannunik Ullenslaan (Halle-Zoersel) waren zaterdagmiddag 21 september 2019 getuige van een allesbehalve alledaags beeld. Een wagen belandde verticaal in de haag van een voortuin. De 35-jarige bestuurster duwde per ongeluk op de gaspedaal in plaats van op de rempedaal. Daardoor reed ze achterwaarts in de haag tegen het schuifhek. De vrouw kwam er met de schrik vanaf. Een takelwagen kon de auto zonder schade uit de haag hijsen.

4. Derde wolf trekt door provincie Antwerpen (en valt meteen schapen aan) - 65.348 keer gelezen

De veehouders uit Zoersel schrokken zich een hoedje toen ze hoorden dat er in hun eigen gemeente een wolf zou ronddolen. Op 22 en 23 december trof Dirk Bouwens (39) op zijn schapenweide telkens een doodgebeten dier aan. De efficiënte halsbeten zouden volgens specialist Jan Loos van Welkom Wolf wijzen in de richting van een wolf. Of het roofdier daadwerkelijk een wolf was, zullen de DNA-stalen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in januari moeten uitwijzen.

5. Hongerige wolf bijt opnieuw een schaap dood in Zoersel - 36.654 keer gelezen

Wie op kerstavond dacht dat de wolf al lang verdwenen was uit Zoersel, sloeg de bal hoogstwaarschijnlijk mis. Voor schapenhouder en kaasmaker Bart De Breuker was het allesbehalve een fijne Kerstmis. Op woensdagochtend 25 december trof hij een van zijn schapen aan met een stuk vlees uit de schouder. Volgens de wetenschapper van het INBO ter plaatse waren de pootafdruk en de halsbeet bewijzen voor een wolvendaad.

