Moordverdachte raakte zelf ook gewond Patrick Lefelon

01 oktober 2019

11u10 0

e

Zoersel De 49-jarige Roger S. blijft in de gevangenis voor de moord op zijn partner Lesley Swolfs. Zij werd vorige week dood aangetroffen in een appartement in de Handelslei in Zoersel. Roger S. is in shock door de feiten. Hij raakte zelf ook gewond.

Volgens advocaat Cedric Monheim beseft zijn cliënt Roger S. nog niet ten volle wat er zich vorige donderdagnamiddag heeft afgespeeld in het appartement waar hij sinds een maand woonde. De man zat de voorbije jaren in het psychiatrisch zorgcentrum Bethanië. Eind augustus mocht hij de instelling verlaten en onder begeleiding in een appartement in de Handelslei in Sint-Antonius-Zoersel gaan wonen.

Daar kwam Lesley Swolfs die eveneens patiënt was in het zorgcentrum Bethanië op bezoek. Wat de aanleiding is geweest voor de dodelijke steekpartij is niet geweten.

Advocaat Cedric Monheim: “Ik heb vastgesteld dat mijn cliënt ernstige verwondingen heeft aan zijn armen. Het lijkt erop alsof hij zich heeft verweerd. Zelf zegt hij nog niet veel over wat er is gebeurd. Hij is in de gevangenis onmiddellijk in een isoleercel opgesloten.”