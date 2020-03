Moeder van leerling GITOK test positief op coronavirus, leerling vermoedelijk besmet emz

09 maart 2020

19u25 3 Zoersel Een moeder van een leerling van de eerste graad aan het GITOK in Heide (Kalmthout) testte positief op het coronavirus. De leerling zelf vertoonde op zondag ook ziektesymptomen. De school bracht de ouders en leerlingen afgelopen zondag via een digitale brief op de hoogte van de situatie. Het GITOK blijft gewoon open.

Ook in onze contreien is het coronavirus COVID-19 aan een opmars bezig. Afgelopen weekend raakte een besmettingsgeval bekend in Brasschaat. Op maandagmorgen bracht de Antoniusschool in Zoersel de ouders ervan op de hoogte dat twee leerlingen thuis in quarantaine verblijven. Het virus bereikte ook het GITOK in Kalmthout. Een moeder van een leerling bleek besmet te zijn. “Of de leerling zelf besmet is, is nog niet zeker. Die is immers nog niet getest op het coronavirus. Maar omdat de leerling zondagochtend opstond met ziektesymptomen als hoesten en nekpijn, besloten we in samenspraak met het gemeentebestuur de ouders en leerlingen op de hoogte te brengen”, zegt directrice van de eerste graad Anne Marie De Proost.

Maatregelen

Voorlopig is er geen enkele reden tot bezorgdheid. Daarom gaan de lessen gewoon door. Kinderen die niet in quarantaine hoeven, worden op school verwacht. Wie op school echter ziektesymptomen vertoont, wordt naar huis gestuurd. “We zetten ook wel extra in op hygiëne: de leerlingen worden er nogmaals op gewezen dat ze hun handen moeten wassen en geen kussen of knuffels mogen geven. Dat wisten ze eigenlijk al na de krokusvakantie. Bovendien werden de deurklinken en trapleuningen grondig gedesinfecteerd”, licht de directrice toe. “Uiteraard worden de richtlijnen van het Agentschap voor Gezondheid en Zorg nauwgezet opgevolgd”, besluit burgemeester Lukas Jacobs.