Mobiliteitsplan in laatste rechte lijn: Zoerselaars kunnen mening geven over concrete maatregelen emz

25 september 2020

17u05 1 Zoersel Het mobiliteitsplan van de gemeente Zoersel gaat de laatste rechte lijn in. Op woensdag 21 oktober wordt het project voorgesteld op een participatiemoment. Inwoners kunnen op die gelegenheid hun mening delen over de concrete maatregelen en suggesties doen.

Begin vorig jaar startte Zoersel in samenwerking met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan voor haar gemeente. Net voor de zomervakantie van 2019 werd de eerste fase afgerond. Samen met enkele deskundigen en verschillende betrokkenen als de fietsersbond, buurgemeenten en politieke fracties werden de huidige mobiliteitsstromen in kaart gebracht en onderzocht waarde voornaamste knelpunten zich bevinden. Ook de mening van de Zoerselaar werd daarbij gevraagd op een participatiemoment in elke gemeente.

Na de zomervakantie ging de tweede fase van start: de belangrijkste problemen werden in detail onderzocht. Van elke mogelijke oplossing werden de voor- en nadelen afgewogen. Op basis van die informaties kwamen er drie scenario’s uit de bus. Het ‘nulscenario’ beschrijft wat er gebeurt als de gemeente op de huidige weg voortgaat zonder al te veel wijzigingen. Bij twee alternatieve scenario’s werd ingezet op duurzame mobiliteit. In een tweede participatiemoment werd het onderzoek en de scenario’s toegelicht. Burgers kregen de kans vragen te stellen en suggesties te formuleren.

Korte en middellange termijn

Uiteindelijk werd er gekozen voor het scenario duurzame mobiliteit. Vervolgens werd het mobiliteitsplan ontworpen: een pakket van samenhangende en concrete maatregelen. Die moeten op korte en middellange termijn voor voelbare verbeteringen zorgen. Ook daarover volgt een participatiemoment. Daarop kunnen aanwezigen onder meer mee nadenken over welk soort maatregelen als eerste moeten worden uitgevoerd.

Het laatste participatiemoment vindt plaats op 21 oktober om 20 uur in de Kapel (Handelslei 167, 2980 Zoersel). Vanwege de coronacrisis zijn er maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. Vooraf inschrijven is noodzakelijk via het mailadres mobiliteit@zoersel.be of telefonisch via 03 2980 9 12.