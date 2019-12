Militair vliegveld omgevormd natuurgebied met ruimte voor recreatie en landbouw emz

23 december 2019

19u16 5 Zoersel Op vrijdag 20 december stelde de Vlaamse regering een plan op voor het voormalige NATO-vliegveld op de grens van Malle en Zoersel. Onder impuls van Zuhal Demir zou meer dan 200 hectare omgezet worden naar natuurgebied. Ook voor landbouw en recreatie blijft er plaats voorzien. Daar zijn de twee betrokken gemeentes erg tevreden mee.

Het vliegveld Malle-Zoersel zal een herbestemming krijgen. Al geruime tijd telt de provincie Antwerpen tal van militaire domeinen die al geruime tijd niet meer als dusdanig worden gebruikt. Ook het voormalige NATO-vliegveld Malle-Zoersel werd daarom door Defensie overgedragen aan Vlaanderen. In juli 2013 keurde de Vlaamse Regering een startbeslissing goed om een nieuwe bestemming te zoeken voor het domein. Van 30 april tot 28 juni 2019 organiseerde het Departement Omgeving met aan het hoofd minister Zuhal Demir (N-VA) een openbaar onderzoek over het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP).

Op vrijdag 20 december werd het plan vastgesteld. De aanpalende eigenaars, Natuurpunt en Pidpa zullen het domein samen aankopen van Defensie en het gebied in de toekomst als één samenhangend geheel beheren: “Ze zullen samen de Europese natuurdoelen voor het gebied realiseren. Bovendien is dit grootschalig project een Vlaamse primeur waarbij private eigenaars én een natuurvereniging samen hun schouders onder zetten”, zegt Demir. Het plan wordt nu voorgelegd aan de Raad van State.

Recreatief medegebruik

Het plan omvat naast het militair domein ook landbouw-, natuur- en bosgebieden in de ruime omgeving van het vliegveld tussen Zoersel, Oostmalle en Wechelderzande: “Het behoud en het versterken van waardevolle bossen, heidekernen en landduinen is een prioriteit”, zegt Wouter Patho (N-VA), schepen voor Milieu in Malle.

In dat erfgoedlandschap van het vliegveld zal er na de herbestemming ook ruimte zijn voor recreatief medegebruik: “Een deel zal nog wel gebruikt kunnen worden voor recreatieve vliegtuigjes. Daarnaast zal er een zone zijn waar ruitertornooien georganiseerd kunnen worden”, zegt Demir. Ook de aanwezige landbouwactiviteiten zullen worden verdergezet. Daarop reageren CD&V Zoersel en Malle positief: “Het is belangrijk dat ook andere partijen duidelijkheid krijgen over het de nieuwe bestemming en de en het beheer van het gebied. Voor ons is het plan dan ook een goede evenwichtsoefening tussen landbouw, natuurbehoud en recreatie”, klinkt het bij Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers.