Meerderheid stelt behandeling klimaatplan opnieuw uit: “Ze beseffen dat dit klimaatplan binnen hun eigen rangen zelfs niet degelijk bevonden wordt” Toon Verheijen

14 juni 2019

17u00 0 Zoersel Het klimaatplan dat de meerderheidspartijen in Zoersel willen lanceren, komt dan toch niet op de gemeenteraad van juni. De meerderheid heeft beslist om het plan alsnog bij te schaven en te voorzien van een concreet actieplan. De oppositiepartijen reageren verbaasd en vol ongeloof.

Tijdens de gemeenteraad van mei werd het klimaatplan al eens voorgelegd, maar door de onthouding van schepen Cindy Van Paesschen (N-VA) was er geen meerderheid meer en dat deed de gemoederen intern binnen het college toen hoog oplaaien. De bedoeling was het plan in juni opnieuw op de agenda te zetten, maar tot verbazing van de oppositie gebeurt dat niet.

“Onbegrijpelijk”, klinkt het zowel bij Wouter Bollansée (Vlaams Belang), Tom Sleeuwaert (h-EERLIJK ZOERSEL) en Katrien Schrijvers (CD&V). Tom Sleeuwaert vervolgt. “Het is nu al de derde keer dat het plan geagendeerd stond en weer wordt het nu uitgesteld.Coalitiepartner Groen verklaarde in zijn nieuwsbrief van 4 juni daarop ‘het klimaatplan - met een aantal technische aanpassingen - opnieuw aan de gemeenteraad voor te leggen.’ En inderdaad, een week later volgde vanuit de gemeentelijke administratie een uitnodiging voor alle raadsleden. Ik citeer letterlijk: “Op maandag 17 juni 2019 om 20 uur wordt u vriendelijk uitgenodigd in de raadzaal van het Administratief Centrum Bethaniën voor een toelichting over twee punten die op de agenda van de gemeenteraad van 25 juni 2019 staan, namelijk de Jaarrekening 2018 en anpassingen aan het klimaatplan. Deze documenten zullen u in de loop van volgende week worden bezorgd.” Nog geen 48 uur later wordt de agenda voor de gemeenteraad van juni verstuurd. Het agendapunt van het klimaatplan is plotseling verdwenen. Er wordt in het mailverkeer vanuit de gemeente geen gewag gemaakt van de reden van de intrekking. De chaos is compleet. Wat er de voorbije 48 uur is gebeurd, daar hebben we het raden naar, maar we vermoeden dat er stevige druk is gezet binnen de meerderheid om het plan alsnog terug te trekken. Binnen een dergelijk krappe meerderheid zijn immers alle stemmen nodig om een agendapunt erdoor te krijgen. Als er, net als in mei, zelfs maar één tegenstem of onthouding is, kan een plan er nooit door geraken.”

Wouter Bollansée merkte ook iets raar op. “De nieuwbrief van 4 juni van Groen werd enkele dagen later veranderd. De uitleg over het klimaatplan en waarbij Cindy Van Paesschen nog eens te kijk werd gezet, was ineens verdwenen.” Ook CD&V Zoersel begrijpt het allemaal niet meer. “Wij hopen dat dit uitstel de tijd geeft om samen, meerderheid én oppositie, te werken aan een onderbouwd plan, waar heel Zoersel kan achter staan,” aldus CD&V-fractieleden Katrien Schryvers en Roel Van Elsacker. “Wij hopen van harte dat de drie meerderheidspartijen onze uitgestoken hand deze keer wel willen aanvaarden.”

Cindy Van Paesschen wil zelf niet te veel kwijt. “Al ben ik wel blij dat we het uitstellen om daarna de tijd te nemen tot een gedragen plan te komen waar iedereen zich in kan vinden.” Burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) begrijpt de hele heisa niet. “We hebben uitstel van Europa gekregen en daarom hebben we beslist het niet op de agenda te zetten”, zegt Verstreken. “Het heeft er officieel nooit opgestaan. Het was misschien wel onze intentie, maar door het uitstel krijgen we nu de kans om er ook een degelijk actieplan aan toe te voegen.” In de wandelgang wordt ook gefluisterd dat het uitstel er komt omdat Zoersel met dit plan nooit subsidies zou krijgen.

Schepen Marc De Cordt was vrijdagmiddag niet bereikbaar.