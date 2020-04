Meer zwerfvuil door coronacrisis emz

17 april 2020

13u21 0 Zoersel In de gemeente Zoersel wordt een stijging van zwerfvuil en sluikstort langs de wandelwegen en in de bermen vastgesteld. In de buurt van supermarkten en winkels is dan weer ‘coronazwerfvuil’ als gebruikte handschoenen en papieren zakdoekjes merkbaar. De gemeente lanceert een oproep aan de burgers om Zoersel mee proper te houden.

Het ‘coronazwerfvuil’ is een nieuw fenomeen dat de kop opsteekt. Vooral in de buurt van supermarkten en winkels worden beschermingsmiddelen achteloos gedumpt. Die slingeren echter ook rond op de openbare weg en in de bossen. De gemeente vraagt afval bij te houden en thuis weg te gooien.