Medebewoner aangehouden voor moord op 82-jarige vrouw in centrum voor beschut wonen Patrick Lefelon Cédric Maes

21 juli 2020

12u33 1 Zoersel Een 55-jarige medebewoner is aangehouden voor de moord op een 82-jarige vrouw in het complex voor beschut wonen De Sprong in de Emiel Vermeulenstraat in Zoersel. Dat laat het Antwerpse parket weten.

Het slachtoffer, Mariëtje, werd zaterdag dood aangetroffen in de gemeenschappelijke lokalen van het complex De Sprong. Dit is een initiatief voor ‘Beschut Wonen’ van het centrum voor geestelijke gezondheidszorg Bethanië in Sint-Antonius (Zoersel).

Mariëtje bleek overleden te zijn aan een zwaar kwetsuur achteraan haar hoofd. Een lijkschouwing sloot een val uit. Iemand had haar blijkbaar met een zwaar voorwerp op het hoofd geklopt, met fatale gevolgen. De 82-jarige vrouw woonde al verscheidene jaren in de instelling. Zij verhuisde enkele keren van afdeling.

55-jarige aangehouden

De jongste jaren woonde Mariëtje op een eerste verdieping samen met vier andere bewoners. Zij werden afgelopen zondag en maandag uitvoerig ondervraagd door de federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen. De dienst Slachtofferhulp bracht de kinderen van Mariëtje op de hoogte.

Parketwoordvoerster Lieselotte Claessens: “Maandag is een 55-jarige medebewoner aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij wordt verdacht van moord.”

Tweede moord in jaar tijd

Voor het centrum voor geestelijke gezondheidszorg Bethanië gaat het om de tweede moord op een patiënte in minder dan een jaar tijd. Eind september 2019 werd de 35-jarige Lesley Swolfs vermoord door een man die zij in de instelling Bethanië had leren kennen. Die verdachte, de 50-jarige Roger S., zit sindsdien in de gevangenis.