Mama’s wijden kerstavond aan eenzame en kansarme Zoerselaars: “Anderen helpen geeft een warm gevoel” Ewoud Meeusen

24 december 2019

19u24 0 Zoersel Uitgebreid dineren op kerstavond is niet voor elk Zoersels gezin weggelegd. Daarom zette Els Mattheusen (50) en Marijke Peeters (40) uit Sint-Antonius voor het eerst een sociaal kerstdiner voor 85 gasten op poten: “Velen zetten zich in voor goede doelen die een ver-van-ons-bed-show zijn. Maar ook heel wat mensen uit de eigen buurt hebben het vaak moeilijk”, vertelt Marijke.

Voor de families Mattheusen en Peeters uit Sint-Antonius Zoersel is het allerminst een stereotiepe kerstavond gezellig met de twee gezinnetjes samen. Hoewel dat een jarenlange traditie was, besloten mama’s Els en Marijke het over een andere boeg te gooien: “Vorig jaar hebben we na kerst beslist een diner te organiseren voor eenzame en kansarme mensen. We zijn ervan geschrokken hoeveel mensen met moeilijkheden er in Zoersel zelf zijn. Daarom wilden we het kerstdiner ook koste wat kost onze eigen gemeente op touw zetten”, vertelt het duo.

Onder de naam ‘graag gedaan’ ontvangen de twee families met behulp van andere vrijwilligers maar liefst 85 gasten. Op die manier willen Els en Marijke iets betekenen voor hun medemens die het in tegenstelling tot hun kinderen heel wat moeilijker hebben: “Wij weten al niet meer wat wij onder de kerstboom moeten leggen voor onze kinderen. Voor hen is het elke week kerst. Dat eindeloos gefeest hoefde voor ons niet meer. Andere mensen helpen geeft pas echt een warm gevoel.”

Solidariteit

Van de gemeente kregen de dames alvast steun: de feestlocatie De Kapel mochten ze gratis gebruiken voor hun hartverwarmend initiatief. Ook voor de menu konden Els en Marijke rekenen op solidariteit van de Zoerselse handelaars: “Dat was ongelofelijk. Zonder ook maar één euro uit te geven, hebben we een menu kunnen samenstellen met soep van de slager, frietjes van de nabijgelegen frituren, vol-au-vent met kip van Kip&Co en een dessert van de bakkers en ijsboeren. De handelaars waren laaiend enthousiast over ons lokaal project.”

Ook de parochie droeg zijn steentje bij door een inzamelactie voor frisdrank te doen.

Voor de Zoerselse mama’s was het belangrijk dat iedereen welkom was: christelijk, areligieus of moslim. Via de sociale kruidenier en de sociale dienst wilden ze zoveel mogelijk mensen bereiken om een fijne avond te beleven. Het initiatief kon ook veel vrijwilligers bekoren: “Vanavond werken we met een team van 26 vrijwilligers. We hebben zelfs 27 andere aanvragen moeten weigeren. Ongelofelijk”, zegt Els. Ook de vormelingen van Sint-Antonius kwamen hun handen uit de mouwen steken. Voor de gezinnen Peeters en Mattheusen werd het hoe dan ook een unieke kerstavond: “Drie dagen lang zijn we bezig geweest met de voorbereidingen. De kinderen hebben ook hard geholpen, zeker met het inpakken van de cadeautjes. Het is zeker voor herhaling vatbaar”, klinkt het.