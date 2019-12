Ludiek oorlogskerstspel in Zoersels jasje opnieuw een succes: “Traditie in ere houden” Ewoud Meeusen

27 december 2019

11u01 2 Zoersel De Zoerselse wijk Einhoven was ook dit jaar het decor voor het kerstspel. Een bont toneelgezelschap bracht ‘Het Laatste Sacrament’, een theaterstuk gebaseerd op verhalen van Einhovense boeren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het volkse spel in Zoersels dialect met herkenbare types werd onthaald op gelach van de plaatselijke inwoners: “Voor een dorp als Zoersel is het belangrijk dit unieke kerstspel in ere te houden”, klinkt het bij regisseur en toneelspeler Danny Leemans.

De oude kroeg ‘De Heg’ vormde één van de drie ontmoetingsplaatsen: ‘Zeg Trezeke, ik denk da gij verdikt ze’- ‘Ma niejet, ik denk da aw oge er lelek op achtereut goan’. Wanneer de oude roddelaarster uit het dorp Juliette alias ‘het parochieblad’ vermoedt dat Trees, de dochter van de cafébazin, zwanger is, biedt Trees haar het hoofd met een scherpe repliek. De humoristische toon van het kerstspel wordt gesmaakt door de toeschouwers.

Zoersels spel

‘Het Laatste Sacrament’ is een echt Zoersels spel. In de eerste plaats omdat het toneelstuk gebaseerd is op de verhalen van de Einhovense boeren. Het is leerrijk om te zien hoe die omgingen met de Duitse bezetter. Op een spitsvondige manier slagen ze erin een varken te verstoppen. De twee stamgasten van ‘De Heg’ worden gepromoveerd tot pastoor en koster. Het varken is zogezegd een dorpeling aan wie de laatste groet gebracht wordt. Dat leidt tot een lachwekkende situatie.

In de tweede plaats komt dat door zijn vormelijke elementen. De spelers van toneelgezelschap Tilia en een aantal andere amateurtoneelspelers brengen hun dialogen in overtuigend Zoersels dialect met talloze uitsmijters die enkel echte Kempenaars zouden begrijpen: ‘kozijn’, ‘ne floerenaap schijten’ en ‘schelft’ rollen vlot over de tongen. Ook de volkse types met elk hun bijnaam zijn herkenbare elementen die bijdragen tot het succes van het ingenieuze kerstspel.

Traditie

Op tweede kerstdag ontving ‘Het Laatste Sacrament’ ongeveer 150 à 200 toeschouwers. De toneelspelers willen dan ook niet van ophouden weten: “Vele kerstspelen als die van Vosselaar en Gierle zijn doorheen de jaren gesneuveld”, zegt mede-organisator Patrick Debaere. De samenwerking tussen toneelgezelschap Tilia, de Gidsenbond en de Landelijke Gilde is nog een lang leven beschoren als het van regisseur Danny Leemans afhangt: “Ook dit jaar was het een groot succes. Deze unieke traditie moet in leven blijven, al moet je na dertig jaar op je tanden beginnen bijten.”