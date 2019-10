Luc Faes nieuwe voorzitter van Open Vld Zoersel Toon Verheijen

14 oktober 2019



Luc Faes is verkozen tot nieuwe voorzitter van Open Vld in Zoersel. De 48-jarige ondernemer en vader van drie is sinds 2018 actief in het lokale partijbestuur en heeft zo mee vorm gegeven aan de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen jaar. Sindsdien maakt Open VLD, en dit voor het eerst in de lokale geschiedenis, deel uit van de meerderheidscoalitie met schepen Olivier Rul. Daarnaast werden er ook nog zes nieuwe bestuursleden gekozen. Dat zijn Barbara Bogaerts, Nicky Driessens, Ivo Jennekens, Jens Matthé, Olivier Rul en Cynthia Van der Meiren. Walter Van Hofstraeten, uittredend waarnemend voorzitter, opnieuw verkozen tot afgevaardigde in het regiobestuur Antwerpen.