Lopen door gebouwen van psychiatrisch centrum emz

05 maart 2020

16u01 0 Zoersel Op 13 mei zet het taboedoorbrekend project van PZ Bethanië stigWA voor het vijfde jaar op rij de Inside-Out-Run op touw. Daarbij joggen de lopers dwars doorheen het domein en de gebouwen van het psychiatrisch ziekenhuis.

Het project stigWA van PZ Bethanië heeft als doel het taboe op de psychiatrische kwetsbaarheid te doorbreken. Vanuit die missie organiseren de projectmedewerkers verschillende initiatieven. Volgens hen kan lopen verbindend en verenigend werken, zowel voor mensen met als zonder psychische problemen. Daarom organiseren ze voor de vijfde maal op rij de Inside-Out-Run. Daarbij krijgen de lopers de kans om op een route van vijf of tien kilometer het domein van PZ Bethanië te ontdekken. Ook passeert de loop doorheen de gebouwen van het psychiatrisch ziekenhuis en het gemeentehuis van Zoersel. Door dat unieke parcours zakten er vorig jaar 600 lopers naar het evenement af. Daarnaast organiseert stigWA ook een kidsrun.

De kidsrun start om 17 uur, de vijf of tien kilometer om 18 uur 30. Het evenement vindt plaats aan het voetbalveld van Bethanië, dat bereikbaar is via de Bethaniënlei 8C in Zoersel. De prijs voor een deelname bedraagt voor volwassenen 2,5 euro via voorverkoop en 5 euro aan de deur. Kinderen betalen 1 euro. Inschrijven kan via een online formulier.