Lindepaviljoen wordt in 2021 omgetoverd tot toeristisch infopunt met winkeltje voor streekproducten emz

24 april 2020

12u23 0 Zoersel De gemeente Zoersel is het Lindepaviljoen in hartje Zoersel aan het omtoveren tot een Toeristisch Infopunt. Vanaf 2021 zal het die functie op zich nemen. “In het gebouw zal ook een winkeltje komen voor de promotie van Zoerselse streekproducten”, zegt toerismeschepen Olivier Rul (Open Vld).

De coronacrisis zorgt ervoor dat het toeristisch seizoen in Zoersel zijn start zal missen. Die stond immers gepland voor de maand mei met onder meer de feestelijke presentatie van de toeristische film ‘De Stoomtram’, de opening van een thematentoonstelling ‘Imkers en Bijen’ in het Lindepaviljoen. Ook de viering van het 15-jarig bestaan van ‘Land van Playsantiën’, het toeristisch samenwerkingsverband tussen Zoersel, Malle, Zandhoven, Ranst en Lille, dreigt in het water te vallen. Desondanks hoopt de gemeente toch nog iets te kunnen redden voor het seizoen van 2020.

Gouden kans

Momenteel werkt de gemeente volop aan het toeristisch seizoen van 2021. Daarin zal het Lindepaviljoen uitgebouwd worden om nog meer een toeristische trekpleister voor Zoersel en omstreken te worden. De aanleiding daartoe is de beslissing van de lokale radio ‘Radio Zoe FM’ om tegen het einde van 2020 haar kantoren en radiostudie in het Lindepaviljoen te willen verlaten. Voor schepen Rul en Toerisme Zoersel vzw was dat een gouden kans om na de succesvolle restauratie in 2016 het Lindepaviljoen verder te transformeren tot een toeristisch infopunt van Zoersel. Het bestuur kwam op initiatief van Rul overeen om het gebouw volledig in het beheer van Toerisme Zoersel te geven. “Naar mijn mening was het maar pover gesteld was met de uitstraling en de info over het toeristisch aanbod in onze gemeente en regio. Samen met het bestuur van Toerisme Zoersel vzw maken we daar nu werk van”, zegt Rul.

Over dat initiatief is Toerisme Zoersel vzw enthousiast. “We moeten voor het huidig toeristisch seizoen door de coronamaatregelen roeien met de riemen die we nog hebben. Maar we zetten volop in op wat we in 2021 kunnen aanbieden. We heten iedereen van harte welkom!”, zegt voorzitter Patrick Debaere.

Stroomversnelling

Door dat alles komt een huidig project in een stroomversnelling. Al sinds 2019 werkt de gemeente Zoersel met de steun van het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling LEADER en het Land van Playsantiën vzw eraan het Lindepaviljoen om te toveren tot een ‘toeristische onthaalpoort’. Daarbij wordt vooral gemikt op een jong en ouder publiek met kinderen, waar historie en spel tot een boeiend geheel worden gemixt.

Dat project zal nu een grotere impact gegeven worden: het Lindepaviljoen zal functioneren als toeristisch infopunt voor Zoersel en het Land van Playsantiën. Daartoe is het volgens Rul ideaal. “Het is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en is ideaal gelegen op een kruispunt van verschillende fiets- en wandelroutes. Alle geïnteresseerden kunnen we in het Lindepaviljoen vlot informeren over met de nodige wandel- en fietskaarten, maar ook over horeca, overnachtingsmogelijkheden en andere zaken dat de gemeentes in de buurt te bieden hebben.”

Streekproducten

Dat toeristisch infopunt zou een winkel herbergen voor producten uit de eigen streek. “Het gaat dan van eieren tot ijs, van melk tot gin, van kaas tot vlees, van fruit tot bier. Kortom alles wat onze plaatselijke ambachten te bieden hebben.” Rul is erg ambitieus. “Misschien kunnen we maandelijks een boerenmarkt organiseren met plaatselijke producten en dat aanvullen met antiek en folklore. Met het dynamisch bestuur van Toerisme Zoersel vzw, hun gidsen en medewerkers moet dat zeker lukken. Dat zijn zomers om naar uit te kijken, toch?”